Stefano Sala sorprende Benedetta Mazza | “Provo forti emozioni”

lanostratv

: RT @cwtch_y: Non solo Dasha ha rovinato il percorso a Stefano, perché ha ammesso di avere l'umore sotto i piedi dalla telefonata, ma anche… - suchasickmind : RT @cwtch_y: Non solo Dasha ha rovinato il percorso a Stefano, perché ha ammesso di avere l'umore sotto i piedi dalla telefonata, ma anche… - infoitcultura : ‘Gf Vip 3’, a un passo dalla finale i sei concorrenti rivelano cosa pensano l’uno dell’altra: Stefano Sala sorprend… - zazoomnews : Grande Fratello Vip Stefano Sala e la clamorosa confessione su Benedetta Mazza: Lho provato e... - #Grande… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)fa una confessione importante aAl Grande Fratello Vip è arrivata la resa dei conti sul rapporto tra. Da quando hanno varcato la famosa porta rossa del reality show, i due ragazzi sono molto vicini e sembrano a tutti gli effetti una coppia. Eppure tra loro c’è soltanto una bella amicizia, come in più occasioni hanno ammesso.ha provatoemozioni nei confronti di: la confessione è arrivata nella notte. Il modello ha voluto ringraziare l’affascinante donna per i bei momenti trascorsi in Casa:“Ne abbiamo combinato di tutti i colori, anche se alla fine non è successo niente. Quello che ho dichiarato nei momenti più belli, l’ho provato veramente. Spero che tu capisca la mia sincerità”.Al momento il modello è pieno di timori e preoccupazioni: non vorrebbe ...