Spray al peperoncino ai concerti trap | i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta - quando un anno fa il rapper fermò il concerto : “Se vedete chi ha spruzzato lo Spray al peperoncino…” : Era già accaduto diverse volte che qualcuno usasse spray urticante durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Proprio come accaduto nella notte tra venerdì e sabato 8 dicembre, nella discoteca di Corinaldo. Questo video è stato girato a Modena, nell’agosto 2017. Il cantante a un certo punto è costretto a interrompere il live proprio perché raggiunto lui stesso dallo spray. “Nel rap come nella vita c’è qualcuno che non si sa ...

Identificato il ragazzo dello Spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta : ultimi aggiornamenti sul caso : Il probabile responsabile della tragedia che si è verificata al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) è stato Identificato. Si tratta di un minore che ha introdotto nel locale Lanterna Azzurra lo spray al peperoncino per poi spruzzarlo a pochi minuti dall'inizio del concerto del trapper. Il ragazzo, residente nella provincia di Ancona, è stato Identificato grazie alle testimonianze dei presenti ma non è ancora stato interpellato ...

Discoteca Ancona - identificato un ragazzo : «Ha spruzzato lo Spray al peperoncino al concerto di Sfera» : Il ragazzino, residente nella provincia di Ancona, è stato identificato sulla base delle testimonianze dei presenti, ma non è ancora stato sentito dalla Procura

Allarme Spray al peperoncino. Concerti sotto tiro : Cuneo, Ravenna, Milano e non solo: nell'ultimo anno e mezzo almeno 7 episodi simili. La bomboletta è legale dal 2011: per comprarla basta avere 16 anni

Tragedia Corinaldo - trovato Spray al peperoncino nella discoteca : Una bomboletta di spray al peperoncino è stata trovata sul pavimento della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: non è ancora detto che si tratti del prodotto utilizzato quando si è scatenato il panico che ha poi causato la Tragedia.Continua a leggere

Spunta 'Spray peperoncino' in discoteca : 21.08 Una bomboletta contenente gas urticante è stata trovata e sequestrata nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove 5 ragazzi e una donna 39enne, che aveva accompagnato sua figlia, sono morti nella calca durante un concerto. Non è chiaro se è lo spray utilizzato quando si è creato il panico.Nel locale non vi sono telecamere di sorveglianza, né interne né esterne. In Italia,il gas Oleoresin capsicum nelle bombolette è acquistabile nelle ...

Spray al peperoncino durante i concerti trap - una ‘moda’ non nuova. Ecco tutti i casi : Spruzzare nell’aria Spray al peperoncino durante i concerti indoor non è una novità, Ecco tutti i casi dell’ultimo anno Spray al peperoncino e concerti trap, la lista dei precedenti è lunga. Considerando l’arco temporale da settembre 2017 a settembre 2018 si sono registrati almeno 5 episodi di uso indiscriminato di una bomboletta urticante sotto al palco di un evento live indoor. E gli episodi hanno coinvolto indistintamente ...

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo Spray al peperoncino - l’accusa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia Corinaldo. Cos’è lo Spray al peperoncino - come funziona e quando si può usare : A innescare il fuggi fuggi all'origine della Tragedia di Corinaldo sarebbe stato l'utilizzo di uno spray urticante al peperoncino: ecco come funziona questo strumento di difesa personale e quando può essere utilizzato.Continua a leggere

Fedez sotto choc per la strage al concerto di Sfera Ebbasta : «Questa moda dello Spray al peperoncino non ha senso» : «Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato...

C'è una moda di portarsi Spray al peperoncino ai concerti trap? : Una folle moda. Spruzzare spray urticante ai concerti sembra diventata una preoccupante tendenza tra i giovanissimi. A confermarlo ai microfoni del Messaggero è il rapper Achille Lauro che, nel corso ...

