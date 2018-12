Sport invernali | calendario | programma e orari di domenica 9 dicembre Come vedere tutte

LIVE Sport invernali - DIRETTA 8 dicembre : Hirscher e Shiffrin dominano - Brignone e Fanchini out in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELLA VAL D’ISERE DALLE ORE 10.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL superG DI ST. MORITZ DALLE ORE 11.15 CLICCA QUI ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 8 dicembre : Hirscher domina il gigante - l’Italia ci prova con Brignone in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL gigante DELLA VAL D’ISERE DALLE ORE 10.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL superG DI ST. MORITZ DALLE ORE 11.15 CLICCA QUI ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 8 dicembre : l'Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali , oggi sabato 8 dicembre, . Giornata dell'Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e

LIVE Sport invernali - DIRETTA 8 dicembre : l’Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, Federica Brignone invece ci può provare nel ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 8 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 8 dicembre andranno in scena diverse gare degli Sport invernali, giornata dell’Immacolata all’insegna della neve e del ghiaccio: entriamo nel pieno della stagione e si preannuncia una grande scorpacciata di gare, lo spettacolo non mancherà dal primo mattino fino alla tarda serata. Si incomincia con la Coppa del Mondo di speed skating e short track: tra Polonia e Kazakhstan ci sarà grande battaglia e l’Italia proverà ...

Caldo e niente neve in Europa : gli Sport invernali ne risentono con rinvii e cancellazioni : Il Caldo ha contraddistinto l’inizio di dicembre in Europa e anche gli sport invernali ne risentono. La Coppa del Mondo di skicross, inizialmente programmata per l’11 dicembre, è stata rimandata tre volte e dovrebbe iniziare il 17 dicembre. La Federazione Internazionale dello sci dichiara che è stata programmata una corsa notturna al resort svizzero di Arosa. Altri due eventi pianificati della Coppa del Mondo, in Val Thorens, Francia dal 6 all’8 ...

Sport invernali - il calendario e il programma della settimana 3-9 dicembre. Gli orari e come vedere le gare in tv : La settimana dal 3 al 9 dicembre si preannuncia particolarmente ricca per tutti gli Sport Invernali, siamo ormai entrati nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio. Prosegue la corsa della Coppa del Mondo di sci alpino che ritorna in Europa con le prove tecniche in Val d’Isere per gli uomini e a St. Moritz per le donne, lo sci di fondo fa invece tappa a Beitostoelen per 15/30 km a tecnica libera e staffette. Biathlon a Pokljuka, ...

Sport invernali - la “solita” Italia con i suoi pregi e difetti. Più ombre o luci? : Il fine settimana degli Sport Invernali ha riservato come di consueto luci ed ombre per l’Italia. La sensazione è che svariate situazioni non siano mutate rispetto allo scorso anno o alle stagioni precedenti, nel bene o nel male. COSA VA La garanzia Federico Pellegrino – Il fuoriclasse di Nus non tradisce mai. A Lillehammer il campione del mondo in carica ha sfruttato al meglio la prematura eliminazione del fenomeno norvegese Klaebo. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : l’Italia a caccia del colpaccio con la staffetta del biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : si riparte col biathlon - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : inizia il biathlon - serata con lo sci. Italia ambiziosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di domenica 2 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi domenica 2 dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei mesi più freddi dell’anno incomincia con il botto. Spettacolo assicurato e garantito in giro per tutto il mondo: lo sci alpino andrà in scena tra Canada e USA con il gigante maschile a Beaver Creek e il superG femminile a Lake Louise; lo sci di fondo prosegue invece il suo trittico a ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1° dicembre : Dominik Paris vede il podio in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1° dicembre : mattinata con lo sci di fondo - serata con lo sci alpino. L’Italia ci prova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...