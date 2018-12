motorinolimits

: SPARCO al Monza Rally Show: la storia e la collezione 2019 - BarbaraPremoli : SPARCO al Monza Rally Show: la storia e la collezione 2019 - MotoriNoLimits : SPARCO al Monza Rally Show: la storia e la collezione 2019 - contremam23 : RT @ucciussi: Autografi e poster in casa Pirelli, adesso! @peugeotitalia @SparcoOfficial @autodromonazionale_monza #ucciussi #peugeotsport… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)ha scelto ilper svelare in anteprima la sua, nell’ambito dell’evento Back to the future. E fino a domenica 9 dicembre la Sala della Regione delEni Circuit sarà una vera e propria macchina del tempo che permetterà al pubblico di ammirare un’esposizione unica nel suo genere, in … L'articoloal: lae laMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.