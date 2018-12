Snowboard | in Coppa del Mondo vincono Chloe Kim e Scotty James

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Copper Mountain vincono nell’Half Pipe Kim e James : Sono andate in scena questa sera le finali per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard per la specialità dell’Half Pipe negli Stati Uniti, nella località di Copper Mountain. A trionfare tra gli uomini è l’australiano Scotty James. Il nativo di Melbourne, medaglia di bronza olimpica nella specialità, ha stampato un irraggiungibile 96,75. L’oceanico, due volte medaglia d’oro mondiale nelle ultime due edizioni, ha ...

Snowboard - Coppa del Mondo Halfpipe 2018-2019 : Raibu Katayama e Chloe Kim vincono le qualifiche a Coppe Mountain : La Coppa del Mondo di Snowboard Halfpipe apre la sua stagione a Coppe Mountain. Oggi giornata dedicata alle qualifiche ed in campo maschile il miglior punteggio è stato del giapponese Raibu Katayama, che con 93.50 ha vinto la batteria n°2 davanti allo svizzero Patrick Burgener (91.00) e all’americano Toby Miller (90.25). Qualificati anche lo statunitense Jake Pates (89.00) e l’australiano Kent Callister (79.50). Decimo posto in ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Snowboard alpino : i convocati dell’Italia per il raduno di Carezza. La Coppa del Mondo si avvicina : La stagione dello Snowboard alpino è ormai alle porte, l’appuntamento è per giovedì 13 dicembre con le gare di Carezza valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. E proprio sulla pista Prà dei Tori si sta allenando la Nazionale Italiana di parallelo, due giorni (4-5 dicembre) agli ordini del DS Cesare Pisoni e del tecnico Meinhard Erlacher per un nutrito gruppo di azzurri reduci da un raduno a Pyha (Finlandia), questi i convocati per il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Snowboardcross – Coppa del Mondo : salta la tappa inaugurale di Montafon : Snowboardcross, salta la tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Montafon. Azzurri al lavoro a Cervinia Michela Moioli dovrà aspettare ancora un po’ prima di difendere la sfera di cristallo dello Snowboardcross conquistata l’anno scorso. È stata infatti cancellata, come comunicato dalla FIS, la tappa inaugurale di Coppa del Mondo prevista a partire da martedì 12 dicembre a Montafon, in Austria. L’assenza di neve ha ...

Snowboardcross - fuori in semifinale Caterina Carpano nella tappa di Coppa Europa a Pitzal : Carpano ottava nello Snowboardcross di Coppa Europa a Pitztal, uomini in ritardo Ottavo posto di Caterina Carpano nello Snowboardcross femminile di Coppa Europa sulla pista di Pitztal, in Austria. La fassana, unica azzurra al via, è stata eliminata in semifinale, mentre la vittoria è andata alla britannica Charlotte Bankes sulla svizzera Lara Casanova e la canadese Meryeta Odine. Fra gli uomini si è imposto il tedesco Konstantin Schad ...

Snowboardcross : undici azzurri in allenamento a Cervinia per preparare la Coppa del Mondo : Appuntamento da martedì 27 novembre a venerdì 30 per preparare le prime gare della stagione per la Nazionale italiana di Snowboardcross. Gli azzurri si stanno allenando in quel di Cervinia con Luca Pozzolini e il resto dello staff tecnico: sono undici gli snowboarder del Bel Paese pronti al primo appuntamento di Coppa del Mondo, in quel di Montafon, il prossimo 12 dicembre. Questi i convocati: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air 2019 : a Pechino vincono Sven Thorgren e Anna Gasser : Si è svolta a Pechino la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard Big Air. In Cina gli azzurri non sono riusciti a brillare, venendo tutti eliminati nelle qualificazioni di ieri. Il migliore è stato Emiliano Lauzi, che ha chiuso in 20ma posizione con 72,25 punti, alle sue spalle Nicola Liviero in 25ma (51.25) e Emil Zulian in 34ma (25.75). Andiamo invece a scoprire chi sono stati i protagonisti delle finali odierne. Al maschile ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air : italiani eliminati in qualifica a Pechino - guida Thorgren : A Pechino (Cina) sono andate in scena le qualifiche della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard big air. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i tre azzurri impegnati nel turno eliminatorio, i nostri portacolori non sono riusciti a qualificarsi all’atto conclusivo che si disputerà domani: Emiliano Lauzi ha chiuso in 20esima posizione (72.25, ottavo nella prima heat a 12.75 punti dal pass per la finale), Nicola ...

Snowboard - Framarin chiude ottavo nella tappa di Coppa Europa a Landgraaf : ottavo Framarin nello slopestyle maschile di Coppa Europa a Landgraaf, Gennero nona e Sola decima fra le donne Due presenze nella top ten dello slopestyle femminile di Coppa Europa nell’impianto al coperto olandese di Landgraaf. Emma Gennero e Federica Sola hanno concluso rispettivamente al nono e decimo posto nella gara vinta dalla padrona di casa Melissa Peperkamp sulla tedesca Annika Morgan e la belga Evy Poppe. In campo maschile ...

Snowboard – La squadra di Coppa del Mondo in Finlandia per sei giorni di allenamento : Parallelo, la squadra di Coppa del Mondo si trasferisce in Finlandia: sei giorni di allenamenti a Pyha Viaggio in Finlandia anche per il team di parallelo della Nazionale di Snowboard. Il gruppo allenato da Meinhard Erlacher partirà venerdì 23 novembre per Pyha, dove lavorerà fino a giovedì 29. Al lungo raduno parteciperanno gli stessi nove atleti, sette uomini e due donne, convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per quello ...

Cortina - torna la Coppa del Mondo di Snowboard : la grande sfida in attesa dei Mondiali del 2021 : Sabato 15 dicembre tutti a bordo pista o davanti allo schermo per ammirare le evoluzioni dei campioni internazionali della “tavola” sul Faloria: il Gigante Parallelo, prova della quarta edizione della Coppa del Mondo, è uno dei fiori all’occhiello del calendario FIS Cresce l’attesa per i Mondiali di sci a Cortina: un appuntamento a cui ci stiamo avvicinando, è il caso di dirlo, a passi “da Gigante”, con tappe che sottolineano, in ...

Snowboard - gli azzurri di Coppa Europa del parallelo pronti per un nuovo raduno in Val Senales : Il gruppo di Coppa Europa di parallelo ancora in Val Senales, i giovani andranno a Solda Da domenica 18 novembre a mercoledì 21 la Val Senales ospiterà ancora una volta il gruppo di Coppa Europa di parallelo: sotto la guida del tecnico Rudi Galli gli Snowboarder preparano il primo appuntamento della stagione, il gigante di Hochfügen, in programma mercoledì 28 novembre per le donne e sabato 8 dicembre per gli uomini. Il direttore sportivo ...