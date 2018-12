Slittino | Julia Tauplitz ottiene il primo successo in CdM nella tappa di Calgary | quarta

sportfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) Voetter da urlo a, èa un nulla dal podio.centro della, Italia settimastaffetta a squadre Dopo tre secondi posti consecutivi, arriva ilpernel singolo femminile di Coppa del mondo. La tedesca ha piegato sulla pista canadese dila resistenza della connazionale e leader della classifica generale Natalie Geisenberger, staccata di 104 millesimi, terza piazza per la canadese Kimberley McRae a 477 millesimi. Ottima quinta posizione per Andrea Voetter. L’altoatesina sta fornendo una serie di prestazioni di assoluto livello in questoscorcio di stagione, in questa occasione ha sfiorato addirittura il podio con un quarto posto arrivato a pochi centesimi dal podio, che le vale il quarto posto anchegenerale con 197 punti, alle spalle di Geisenberger con 385,con 355 e Huefner con 202. Un ...