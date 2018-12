Simula una rapina ma viene scoperta e denunciata dai Carabinieri

Simulatore Moto Professionale : l’ebbrezza di guidare una moto da corsa [FOTO] : Un vero e proprio Simulatore di moto da corsa che riproduce fedelmente movimenti, vibrazioni e dinamiche della guida di una vera motoGP L’azienda specializzata Fbrand ha svelato il suo nuovo Simulatore di Guida moto Professionale, capace di offrire sensazioni di guida uniche ed emozionanti, proprio come se si fosse in sella su un vero bolide di motoGP. Il Simulatore di moto è progettato attorno ad una vera moto sportiva, con lo scopo ...

Da una Simulazione al computer nuove strategie contro la mafia : sviluppato modello virtuale sul fenomeno malavitoso del pizzo : Studiare in un laboratorio virtuale le dinamiche che regolano la criminalità organizzata, e utilizzare i risultati per elaborare nuove strategie contro la mafia. È l’obiettivo di un recente modello informatico sviluppato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), che utilizza gli strumenti della simulazione sociale per riprodurre al computer fenomeni complessi. Lo studio, pubblicato ...

Cinquefrondi - arrestato dipendente comunale per peculato e Simulazione di reato : Il 23 novembre i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palmi su ...

Ponte Morandi - il crollo in una nuova Simulazione : la possibile sequenza del collasso secondo dopo secondo : A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre ...

Casalino adesso si scusa per le parole sui down : "Erano una Simulazione" : Dopo il video e le smentite , ora Rocco Casalino chiede scusa per quelle frasi sui down che 'mi fanno schifo' . E lo fa ospite di Fabio Fazio su Rai1 a Che Tempo che fa. 'Faccio fatica a rivedermi a ...

Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città di Catania : domenica prossima nel capoluogo etneo una Simulazione di maxi emergenza sanitaria : Una simulazione di maxi emergenza sanitaria è in programma domenica prossima a Catania: verrà simulato uno scenario estremo, una Catastrofe naturale sull’Etna e nell’area nord della città etnea. L’iniziativa, promossa dall’azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, servirà da stress test per il nuovo pronto soccorso per adulti che entrerà in funzione domenica 18 novembre, quando chiuderà definitivamente lo storico ...