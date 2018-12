Sfera Ebbasta | quando un anno fa il rapper fermò il concerto | “Se vedete chi ha spruzzato

Identificato il ragazzo dello spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta : ultimi aggiornamenti sul caso : Il probabile responsabile della tragedia che si è verificata al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) è stato Identificato . Si tratta di un minore che ha introdotto nel locale Lanterna Azzurra lo spray al peperoncino per poi spruzzarlo a pochi minuti dall'inizio del concerto del trapper. Il ragazzo , residente nella provincia di Ancona, è stato Identificato grazie alle testimonianze dei presenti ma non è ancora stato interpellato ...

Concerto Sfera Ebbasta Corinaldo - figlia di Eleonora : “Mamma mi ha protetto fino a ultimo istante” : La figlia undicenne di Eleonora, l'unica adulta che ha perso la vita nella tragedia della discoteca di Corinaldo per il dj set di Sfera Ebbasta, racconta: "Mamma mi ha protetto fino all'ultimo istante. Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava 'c'è la piccola, c'è la piccola'. Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso".Continua a leggere