Sfera Ebbasta | 6 vittime al dj-set di Ancona | lo spray usato per rubare una catenina

Mattia Briga - tragedia Corinaldo/ Video - "Sfera Ebbasta non ha colpe - pregiudizi sui suoi testi" - Domenica In

Corinaldo - a Domenica In Briga contro Paolo Crepet : "Sfera Ebbasta non è responsabile" : Nella giornata televisiva che ha sancito l'ultimo scontro tra Domenica In e Domenica Live (il competitor torna dal 13 gennaio 2019 alle 17.20 per via del triplice progetto di Barbara d'Urso), il contenitore del dì di festa di Rai1 ha dedicato ampio spazio alla tragedia di Corinaldo, il paese in provincia di Ancona nel quale a causa di uno spray urticante usato da un minorenne si è consumato il ferimento di un centinaio di persone e la

In un video un ragazzo del pubblico svela : "Sfera Ebbasta non sarebbe mai arrivato al locale" : In una videointervista, diventata virale in brevissimo tempo, uno dei presenti all'evento che avrebbe dovuto vedere sul palco il trapper lancia l'accusa: "C'è qualcosa che non mi quadra di come è andata la serata..."

Corinaldo - i carabinieri : "Staccati 600 biglietti" per il concerto di Sfera Ebbasta : Per il dj set di Sfera Ebbasta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo sono stati staccati, secondo quanto risulta dalle matrici, 600 biglietti. Il dato viene fornito dai carabinieri e sembra smentire, almeno per il momento, l'ipotesi che i biglietti venduti fossero più di quelli consentiti per la capienza del locale.

Sfera Ebbasta - quando un anno fa il rapper fermò il concerto : "Se vedete chi ha spruzzato lo spray al peperoncino…" : Era già accaduto diverse volte che qualcuno usasse spray urticante durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Proprio come accaduto nella notte tra venerdì e sabato 8 dicembre, nella discoteca di Corinaldo. Questo video è stato girato a Modena, nell'agosto 2017. Il cantante a un certo punto è costretto a interrompere il live proprio perché raggiunto lui stesso dallo spray. "Nel rap come nella vita c'è qualcuno che non si sa

Sfera Ebbasta : "Addolorato" | Il cordoglio della Universal : Il cantante cancella tutti gli impegni promozionali in programma e aggiunge: "E' stupido usare lo spry al peperoncino"

Spray urticante ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : Da settembre 2017 a settembre 2018, includendo il live del rapper milanese a Mondovì, si sono contati 5 episodi che hanno scatenato il panico sotto il palco

Tragedia Corinaldo - 6 morti : cosa è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta : Ci sono anche sette feriti gravi. Fuggi fuggi generale scatenato dall'utilizzo di uno spray al peperoncino spruzzato da una ragazzo (già identificato) sulla folla. Si indaga su sovraffollamento e misure di sicurezza del locale. La sala aveva infatti una capienza inferiore alle 500 persone, ma sarebbero stati venduti più di 1.300 biglietti.

Concerto Sfera Ebbasta Corinaldo - figlia di Eleonora : “Mamma mi ha protetto fino a ultimo istante” : La figlia undicenne di Eleonora, l'unica adulta che ha perso la vita nella tragedia della discoteca di Corinaldo per il dj set di Sfera Ebbasta, racconta: "Mamma mi ha protetto fino all'ultimo istante. Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava 'c'è la piccola, c'è la piccola'. Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso".Continua a leggere

Corinaldo - panico al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti nella calca. Individuato il minorenne che avrebbe usato lo spray urticante : È stato Individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nelle Marche, provocando il panico che ha poi portato alla morte di una giovane mamma e di 5 ragazzini. Gli inquirenti sono risaliti a lui sulla base delle testimonianze raccolte subito dopo la tragedia ma il ragazzino non è ancora stato sentito dalla Procura dei Minorenni

