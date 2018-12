Serie C | Pisa corsaro con la Juventus U23 | non basta Bunino

Serie C - clamorosa protesta dei tifosi del Pisa in vista della Juve : polemiche contro le squadre B : Domenica prossima si giocherà il quindicesimo turno della Serie C. Una delle partite del Girone A mette di fronte la Juventus Under 23 e il Pisa. I tifosi nerazzurri, però, hanno già annunciato che non assisteranno al match del “Moccagatta” per protesta: a creare malcontento la riforma delle squadre B cui ha aderito solo la società di Agnelli. Di seguito il comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti: “I gruppi ...

DIRETTA PISA ALBISSOLA/ Risultato finale 1-1 - streaming video e tv : solo un pari all'Arena Garibaldi - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA PISA ALBISSOLA streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 14giornata girone A.

Diretta Giana Erminio Feralpisalò/ Streaming video e tv : due squalificati tra i bresciani - Serie C girone B - - IlSussidiario.net : Diretta Giana Erminio Feralpisalò, Streaming video e tv: bella occasione per la squadra bresciana, che vuole la promozione Diretta nel girone B di Serie C.

Video highlights 13ª giornata Serie C girone A : si ferma l’Entella - il Pisa perde 4-1 : Ieri è andata in scena la 13ª giornata del campionato di Serie C girone A, le partite sono iniziate alle 14:30 e terminate alle 18:30 con il derby Alessandria-Cuneo, vinto dagli ospiti. Un altro derby importante è stato quello giocato allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese-Pisa, che ha visto i padroni di casa travolgere gli ospiti per 4-1. I risultati e la classifica con le partite già disputate hanno sorpreso gli addetti del settore, di ...

Video/ Ternana Ferapisalò - 1-1 - . highlights e gol della partita - Serie C - girone B - - IlSussidiario.net : Video Ternana Feralpisalò , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, recupero della 3giornata del girone B di Serie C.

Quotazioni Pisa-Olbia - 12ª giornata Serie C girone A : favorito il segno 1 : Pisa-Olbia, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie C girone A, si giocherà allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani domenica 18 novembre 2018 alle ore 14:30. I padroni di casa, in ottima forma e con ambizioni di promozione, sono dati come favoriti dai bookmakers, tuttavia i sardi, dopo due sconfitte consecutive, sono in cerca di riscatto col nuovo allenatore e sarà una gara combattuta. Numeri e precedenti tra Pisa e Olbia Il Pisa ...

Serie A Cagliari - Pisacane non si ferma più : Cagliari - Un mese e mezzo per stringere ancora i denti e vincere l'ennesima sfida che la sua vita, non solo calcistica, gli ha messo davanti. Fabio Pisacane si prepara ad una chiusura del 2018 ...

Risultati Coppa Italia Serie C - tutto facile per Pisa e Teramo - ok dopo i rigori Albinoleffe e Gozzano : Risultati Coppa Italia Serie C – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Coppa Italia di Serie C, Risultati anche a sorpresa con alcuni ribaltoni. Non sono scese in campo le squadre coinvolte nel ripescaggio in Serie B, stiamo parlando di Entella, Pro Vercelli e Ternana, rinviate le partite contro rispettivamente contro Carrarese, Alessandria e Veterbese. Dominio del Pisa contro l’Arzachena, trascinatore Cuppone, ...

Caos Serie C - il Pisa chiede la sospensione del girone A del campionato : Tramite una lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale e firmata dal presidente del club nerazzurro Giuseppe Corrado, il Pisa ha chiesto alle istituzioni calcistiche “la sospensione del campionato di Serie C, girone A, fino alla definizione della posizione delle società Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena“. Nella lettera il presidente Corrado ha ripercorso le tappe principali degli ultimi mesi con tante squadre che ...

Video/ Pisa Pro Piacenza (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C girone A) : Video Pisa Pro Piacenza (rsultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 7^ giornata della Serie C girone A. Decisiva la doppietta di Masucci.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Serie C Arzachena-Juventus U23 1-0 - decide Bonacquisti. Pistoiese-Pisa 0-2 : ARZACHENA - L' Arzachena sorride, sconfiggendo tra le mura amiche la Juventus U23 , e conquistando la seconda vittoria consecutiva. Nel girone A di Serie C sei punti per i sardi, ancora a sette i ...