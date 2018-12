Serie A - Genoa-Spal 1-1 : debutto dolceamaro per Prandelli : L'avventura di Prandelli sulla panchina del Genoa inizia con un pareggio a Marassi contro la Spal , ottenuto in rimonta e giocando in 10 per 80'. Il capitano Criscito è stato espulso da Pasqua per un ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : il tabellino : Genoa-Spal 1-1 , primo tempo 1-1, MARCATORI Petagna al 15', Piatek, r, al 38' p.t. adu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira, dal 1' s.t. Gunter,, Hiljemark, Sandro, Zukanovic dal 47' s.t.,, ...

Posticipo Serie A - Genoa-Spal 1-1 : 19.58 Comincia con un pari in rimonta e con un uomo in meno l'avventura di Prandelli al Genoa.A 'Marassi' 1-1 con la Spal L'arbitro Pasqua considera degna di rosso diretto l'entrata di Criscito su Schiattarella (11'). Gli ospiti passano subito dopo (15') con la zuccata di Petagna sulla torre di Felipe. Pari del Genoa col rigore di Piatek (38', Fares tocca Romero visto dal Var). Prima dell'intervallo palo di Antenucci,traversa di Petagna e due ...

Serie A Genoa - Prandelli si presenta : «Voglio una squadra compatta» : GENOVA - Cesare Prandelli entra ufficialmente nel mondo Genoa : l'ex allenatore della Fiorentina e ct della Nazionale è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo tecnico rossoblu. Suo anfitrione è stato il dg Giorgio Perinetti : "Non devo ...

Il Genoa esonera Juric. Prandelli torna ad allenare in Serie A : Cesare Prandelli torna ad allenare in serie A. L'ex ct della Nazionale sostituirà infatti Ivan Juric sulla panchina del Genoa. L'eliminazione dalla Coppa Italia è fatale per il tecnico croato, anche ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Ivan Juric - in arrivo Cesare Prandelli : Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella e il presidente Preziosi ha deciso per un nuovo ribaltone sulla panchina rossoblu. Secondo le ultime voci di mercato (fonte Sky Sport) il nuovo allenatore del Grifone sarà Cesare Prandelli. Si chiude, dunque, amaramente la terza avventura al Genoa per Juric. Il croato aveva sostituito Davide Ballardini e sotto ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3) : decide un’immensa Serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3): decide un’immensa serie di rigori. Highlights e ...

Serie A Genoa - Mazzitelli lascia l'allenamento prima del termine : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista del prossimo impegno, la gara di Coppa Italia contro l' Entella che vale l'approdo agli ottavi di finale. Al Centro Signorini sono andati in ...

Serie A Genoa - Lapadula chiarisce : «Mai lanciato la maglia» : GENOVA - Gianluca Lapadula , con un post sul suo profilo personale di Instagram, risponde a chi lo accusava di aver gettato a terra la maglia del Genoa dopo la sostituzione nella partita persa contro ...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Serie A Genoa - Murgita : «Ci è mancata qualità nel finale» : TORINO - Queste le parole di Roberto Murgita , oggi in panchina al posto dello squalificato Juric , dopo la sconfitta, 2-1, con ll Torino : " Se si guarda, la classifica è preoccupante, ma fa anche ...