Serie A basket | gli orari delle partite di oggi domenica 9 dicembre Come vederle in tv

Basket - Serie A : grande attesa per il derby Cantù-Milano : Dopo l'anticipo tra Torino e Trento, la nona giornata vede come campo centrale il PalaDesio di Desio, vicino al tutto esaurito, con lo storico derby Cantù-Milano, si gioca alle 17.30,: non sarà come ...

Diretta Torino Trento/ Risultato finale 86-84 - streaming video e tv : Vittoria in extremis - basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Trento, streaming video e tv: crisi profonda per entrambe le squadre, che giocano l'anticipo della Serie A1 da ultime in classifica.

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino esce dal tunnel e batte Trento in volata - Larry Brown può finalmente sorridere : La Fiat Torino torna a respirare dopo un periodo estremamente problematico e batte la Dolomiti Energia Trentino per 86-84 nell’anticipo del nono turno di Serie A al termine di una partita con diversi rovesciamenti di fronte. Per Larry Brown, di fatto, è la prima vittoria sulla panchina dell’Auxilium, dato che nelle occasioni precedenti si trovava negli USA per una piccola operazione con annessi postumi e il suo posto era stato preso ...

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : derby veneto per la Reyer Venezia - Schio ospita Empoli : Nona giornata del campionato di Basket femminile. La capolista Reyer Venezia sarà protagonista del derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Venezia è a punteggio pieno e vuole proseguire la sua striscia vincente contro la quarta forza del campionato. San Martino, infatti, sogna il grande colpo in trasferta e di provare ad agganciare almeno una delle due formazioni che le sono davanti. Il Famila Schio vuole tornare alla vittoria dopo un ...

Basket - Serie A : si riparte con Torino-Trento. E' una sfida tra deluse : Anticipo più delicato non potrebbe esserci. Domani sera, PalaVela, ore 20.30, Eurosport Player, Torino ospita Trento per la nona d'andata in Serie A. La Fiat pare aver toccato il fondo. Dopo aver ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

Basket - in Serie A arriva il fair play finanziario : più controlli sui bilanci dei club : Un giro di vite per evitare nuovi crac finanziari nel Basket, con l'introduzione di un fair play finanziario per la Serie A. L'articolo Basket, in Serie A arriva il fair play finanziario: più controlli sui bilanci dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Serie A basket - gli orari delle partite del fine settimana 8-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Riprende questo fine settimana, dopo la pausa per la Nazionale, il campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La nona giornata comincia domani, sabato 8 dicembre, con l’anticipo delle 20.30 tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino. Le altre sette partite saranno tutte nella giornata di domenica 9 dicembre. Alle 12.00 sarà la volta di Oriora Pistoia e Germani basket Brescia, mentre nel pomeriggio alle 17.00 scenderanno in campo Sidigas ...

... soddisfazione per il progetto di regolamentazione e sostenibilità della Lega di Serie A; Federconsumatori : il basket lo sport più ... : Il basket si conferma lo sport più economico per le famiglie Anche quest'anno, il basket si conferma lo sport più economico. Il costo per la pratica della pallacanestro ammonta a 567 euro annui, di ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Basket Serie C Silver - Pezzini battuta in casa dall'Ebro : Nel decimo turno del campionato di serie C Silver i gialloneri sono stati battuti al PalaMattei dall'Ebro Basket per 49-62, rimanendo in partita per quasi tutti i 40 minuti contro una squadra di ...

DIRETTA/ Virtus Roma Rieti - risultato live 41-39 - streaming video e tv : intervallo - Serie A2 basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .