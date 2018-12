Seattle | stroncata da infezione cerebrale da ameba entrata nel corpo con i lavaggi nasali

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) L'mangia cervello non perdona. Quando i medici hanno cercato d'intervenire chirurgicamente, era ormai troppo tardi: hanno scoperto che una sezione di cervello della paziente, era diventata una poltiglia sanguinolenta. Arriva dagli Usa una vicenda assurda e impressionante: un'batterica che colpisce il cervello, rara ma letale, ha condotto alla morte una donna di cui non sono state rese note le generalità.Si tratta di una 69enne diche per curare una forte sinusite doveva fare. Li ha fatti utilizzando non acqua sterile, ma del rubinetto. Così è stata infettata dall'mangia cervello, batterio letale. A rendere noto il caso è stata una pubblicazione medica specialistica, l'International Journal of Infectious Diseases....