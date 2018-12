Se il piano May per la Brexit è sconfitto | Londra non ha un piano B

Brexit : ministra Rudd - se May fallisce piano B è plausibile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

I laburisti hanno parlato delle conseguenze della sconfitta del piano della May - : Il membro del Parlamento del Regno Unito dal Partito Laburista, il ministro ombra per la Brexit Keir Stramer, ha detto che il partito tenterà di esprimere un voto di sfiducia alla premier Theresa May, ...

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...