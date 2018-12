Scommesse: Liverpool netto favorito sul Napoli, può finire 2-1

ilnapolista

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il risultato finale sembra chiuso Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. È la frase che viene in mente mentre leggiamo ledi SNAI a proposito diil match di martedì prossimo che deciderà il futuro europeo della squadra di Ancelotti (e ovviamente anche quella di Klopp). A una prima lettura, i Reds sembrano i netti favoriti del match, e in effetti lo sono. Il risultato sembra chiuso. Ma poi, guardando le quote dei risultati esatti delle partite, si evince che anche per le agenzie diilqualche chance ce l’ha. Poche, ma le ha.X e 2 hanno quasi la stessa quota Cominciamo con le quote base. E l’1 delad Anfield Road è decisamente la quota più bassa: 1,63. Il pareggio e la vittoria delhanno più o meno la stessa quota: 4,25 la X e 4,75 un successo – che sarebbe storico – in casa della formazione di ...