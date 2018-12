Sci | Slalom parallelo Saint Moritz | Mikaela Shiffrin concede il bis | suo anche lo slalom

Sci : a St. Moritz è Shiffrin anche in parallelo - slalom maschile annullato : Finisce quarta la sorprendente austriaca Liensberger, al suo migliore risultato in Coppa del Mondo. In classifica generale, la Shiffrin stacca ulteriormente la concorrenza volando a 689 punti. ...

Sci - bufera in Val d'Isere - cancellato lo slalom : La giuria ha cancellato lo slalom maschile in programma oggi in Val d'Isere. Sulla località dall'alba c'è un fortissimo vento, che insieme alla nevicata iniziata ieri, ha costretto gli organizzatori a ...

Sci - Coppa del Mondo : lo slalom parallelo è ancora della Shiffrin : La Coppa del Mondo femminile si sposta in Italia. Le prove annullate in Val d'Isere si spostano in Val Gardena, martedì 18 e mercoledì 19 sono in programma una discesa e uno slalom. Gasport

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin in trionfo - Curtoni out agli ottavi

Tempesta di vento in Val d’Isere : Sci alpino - cancellato slalom maschile di Coppa del mondo [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin non delude mai. Alla seconda fase Curtoni - Brignone e Costazza

Sci alpino - il tabellone dello slalom parallelo di St. Moritz : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Mikaela Shiffrin contro tutte. L’americana ha dominato le qualificazioni dello slalom parallelo di St.Moritz e si presenta come la grande favorita della gara delle 13.30. Un tabellone abbastanza agevole anche per la statunitense, con quasi tutte le grandi interpreti della disciplina che sono nella parte bassa. In gara ci saranno anche tre azzurre: Irene Curtoni (contro Meta Hrovat), Federica Brignone (contro Adeline Mugnier) e Chiara ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

Sci alpino - cancellato lo slalom maschile in Val d’Isère a causa delle forti raffiche di vento : Gli organizzatori hanno deciso di cancellare lo slalom maschile di Coppa del Mondo in Val d’Isère per via delle condizioni meteo Il forte vento che spira in queste ore su Val d’Isère ha costretto gli organizzatori del secondo slalom maschile stagionale di Coppa del mondo a cancellare la gara. Data e sede del recupero verranno comunicati dalla Fis nei prossimi giorni. Al via erano presenti sei azzurri: Manfred Moelgg, Fabian ...

Sci alpino - cancellato lo slalom della Val d’Isere. Troppo vento - da decidere il recupero : La notizia era nell’aria, ma pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità direttamente dagli organizzatori: lo speciale della Val d’Isére valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, che doveva vedere scattare la prima manche alle ore 9.30, è stato cancellato. La direzione della gara è stata costretta a prendere questa decisione per colpa della bufera di neve e vento che si sta abbattendo sulla pista La Face de Bellevarde ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : testa a testa tra tutte le big - debutto stagionale della specialità

LIVE Sci alpino - Slalom Val d’Isere in DIRETTA : prima manche. Hirscher a caccia della doppietta - battaglia stellare con Kristoffersen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom della Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante di ieri Marcel Hirscher cerca il bis sul tracciato francese. L’austriaco è ancora una volta il grande favorito tra i rapid gates e vuole dominare come già fatto il sabato in gigante. Si riproporrà ormai lo storico duello con il norvegese Henrik ...