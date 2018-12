Sci | Shiffrin vince anche parallelo di St Moritz | azzurre in ombra

Sci alpino – Parallelo di St. Moritz : strepitoso successo di Mikaela Shiffrin : Shiffrin fenomenale: che rimonta in finale contro Petra Vlhova, il Parallelo di St. Moritz è suo. Irene Curtoni fuori agli ottavi Vince anche quando sembra praticamente certo che abbia perso. Mikaela Shiffrin fa en-plein a St. Moritz e conquista anche il Parallelo dopo aver bissato in superG il successo di Lake Louise. Lo fa nel modo più difficile, perché dopo aver superato tutti i turni senza problemi, abbassando di volta in volta il ...

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

