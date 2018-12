Sci di fondo | Coppa del Mondo Beitostolen 2018 | nella staffetta maschile si impone la

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Sci di fondo - la Norvegia si prende la prima staffetta della stagione a Beitostoelen : nona l’Italia : Norvegia padrona, sua anche la staffetta femminile a Beitostoelen. L’Italia chiude nona in rimonta La prima staffetta della stagione la vince la Norvegia padrona di casa, che del resto anche nelle gare individuali aveva dimostrato di avere le atlete più in forma. A fare la differenza nella 4×5 femminile di Beitostolen sono Therese Johaug, che ha vinto tutte le gare distance finora disputate, e Ingvild Oestberg: la prima, sciando ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Therese Johaug traScina la Norvegia al successo in staffetta - Italia nona : Cambia la tipologia di gara, ma non la protagonista e nemmeno il Paese: a Beitostolen, la prima staffetta della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo è ancora appannaggio della Norvegia, che domina una volta di più la 4×5 femminile di questa mattina. Therese Johaug trascina, con una grande seconda frazione a tecnica classica, le sue compagne (Heidi Weng nella sua stessa tecnica, Ragnild Haga e Ingvild Flugstad Oestberg in quella libera) ...

Sci di fondo - il programma delle gare di oggi (9 dicembre). Gli orari e come vederle in tv : Dopo una giornata tutta all’insegna della Norvegia coi successi di Therese Johaug nella 15 km a tecnica libera femminile e di Sjur Roethe nella 30 km a tecnica libera maschile, quest’oggi la Coppa del Mondo di sci di fondo cambia radicalmente genere e si sposta sulle staffette, per la prima volta in quest’edizione 2018-2019. A Beitostolen, nella mattina, si terranno prima la 4×5 femminile e poi la 4×7.5 maschile. Per ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Sjur Roethe emerge chiaro vincitore della 30 km davanti a Sundby e Melnichenko. Indietro gli italiani : Aveva ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo proprio a Beitostolen, nove anni fa, e adesso può festeggiare proprio nella città della contea di Oppland, nella sua Norvegia, la terza vittoria in carriera ai piani più alti dello sci di fondo. Sjur Roethe sorprende tutti con una prova di forza notevole nella 30 km a tecnica libera, in cui soltanto il connazionale Martin Johnsrud Sundby, fino a poco prima di metà gara, è più veloce di lui: alla ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...