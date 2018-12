Sci | Coppa del Mondo | lo slalom parallelo è ancora della Shiffrin

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

Sci : La gigantista Martina Perruchon convocata per Coppa Europa : Arriva la convocazione per le gare FIS di Madonna di Campiglio per sette atlete del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa. Martina Perruchon, Lucrezia Lorenzi, Marta Rossetti, Anita Gulli, Celina ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Therese Johaug traScina la Norvegia al successo in staffetta - Italia nona : Cambia la tipologia di gara, ma non la protagonista e nemmeno il Paese: a Beitostolen, la prima staffetta della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo è ancora appannaggio della Norvegia, che domina una volta di più la 4×5 femminile di questa mattina. Therese Johaug trascina, con una grande seconda frazione a tecnica classica, le sue compagne (Heidi Weng nella sua stessa tecnica, Ragnild Haga e Ingvild Flugstad Oestberg in quella libera) ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Sjur Roethe emerge chiaro vincitore della 30 km davanti a Sundby e Melnichenko. Indietro gli italiani : Aveva ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo proprio a Beitostolen, nove anni fa, e adesso può festeggiare proprio nella città della contea di Oppland, nella sua Norvegia, la terza vittoria in carriera ai piani più alti dello sci di fondo. Sjur Roethe sorprende tutti con una prova di forza notevole nella 30 km a tecnica libera, in cui soltanto il connazionale Martin Johnsrud Sundby, fino a poco prima di metà gara, è più veloce di lui: alla ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : la 30 km maschile è norvegese! Roethe batte Sundby - 24° De Fabiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

