Sci | bufera in Val d' Isere | cancellato lo slalom

«Salvini ragazzino». Bufera al Csm sul magistrato CaScini. Poi le scuse : «Mi sono espresso male» : «Salvini non è più un ragazzino e deve avere un atteggiamento consono al ruolo». Bufera sulle parole pronunciate dal magistrato Giuseppe Cascini, capogruppo di Area al...

Morte Sandro Mayer - bufera su Elisa Isoardi : "È un fotomontaggio - Sciacalla" : La Morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. In queste ore, sui social sono stati scritti centinaia di messaggi di cordoglio. Tutti per lui. Selvaggia Lucarelli , Milly Carlucci , Cristina Parodi, con polemica annessa, , ...

FaScia tricolore e foto Benetton Ed è bufera sull'assessore Pd : In posa con uan Fascia tricolore e in alto il logo, ben visibile di Benetton. È questa la foto apparsa su un rotocalco in cui è protagonista l'assessore all'istruzione di Scandicci Diye Ndiaye del Pd. Di fatto l'assessore è divenatata testimonial per una foto della nota casa di abbigliamento che ha parecchi interessi anche nella gestione della autostrade italiane. La foto ha immediatamente scatenato le polemiche soprattutto dopo le accuse della ...

'Sò faScisti ma dovremmo imitarli' - il dem Astorre elogia Casapound e scoppia la bufera politica : Il candidato alla segreteria dem in Lazio dopo la polemica si è difeso dicendo di aver usa un'iperbole e ha sottolineato 'per me andrebbe sciolta'

"Sò faScisti ma dovremmo imitarli" - il dem Astorre elogia Casapound e scoppia la bufera politica : Sembrano quasi un elogio le parole che Bruno Astorre, candidato alla segreteria dem in Lazio ha pronunciato a proposito di Casapound: "Sò fascisti, è vero, ma tante volte dovremmo imitare Casapound per il loro modo di stare in mezzo alla gente". La frase è stata riportata da Tusciaweb. Le sue parole hanno suscitato polemica all'interno del suo stesso partito e hanno indotto l'aspirante segretario a fare marcia indietro e a ...

“Cristina Parodi ha corna quante lentiggini”/ Video - bufera Sonia Avolio : a rischio nella giunta di CaScina? : "Cristina Parodi sei piena di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini nella bufera per la frase detta a Francesco Monte : 'Sei riuScito a...' : Protagonista indiscusso della puntata di lunedì 8 ottobre del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Francesco Monte . Dopo essere stato al centro per il presunto flirt con Giulia Salemi, per le ...

"I gay? Una Sciagura" - bufera su consigliere leghista : I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie". E' quanto ha detto questa mattina a Radio 24 Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona, promotore ...

VERONA - MOZIONE ANTI-ABORTO : SÌ DA CAPOGRUPPO PD/ Ultime notizie : “Ho votato secondo coScienza” - ma è bufera : VERONA contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. MOZIONE approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:31:00 GMT)

La moglie di Bonolis - ancora - nella bufera : "Dove laSci sempre Paolo?" : La moglie di Paolo Bonolis non è nuova alle critiche e agli attacchi sui social. E anche questa volta è finita nel mirino del web, ma Sonia Bruganelli non si è scomposta più di tanto e ha risposto per ...

La moglie di Bonolis (ancora) nella bufera : "Dove laSci sempre Paolo?" : La moglie di Paolo Bonolis non è nuova alle critiche e agli attacchi sui social. E anche questa volta è finita nel mirino del web, ma Sonia Bruganelli non si è scomposta più di tanto e ha risposto per le rime. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando gli attenti utenti si sono accorti che è dal 20 giugno scorso che Bonolis non aggiorna la sua pagina Instagram.Nulla di strano verrebbe commentare, ma se sei Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ...