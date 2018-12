Sci alpino – Parallelo di St Moritz | strepitoso successo di Mikaela Shiffrin

Sci alpino – Troppo vento in Val d’Isere : cancellato lo slalom maschile : cancellato per il forte vento lo slalom maschile a Val d’Isère Il forte vento che spira in queste ore su Val d’Isère ha costretto gli organizzatori del secondo slalom maschile stagionale di Coppa del mondo a cancellare la gara. Data e sede del recupero verranno comunicati dalla Fis nei prossimi giorni. Al via erano presenti sei azzurri: Manfred Moelgg, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Federico Liberatore e ...

Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 : azzurre subito eliminate. Brignone : “Ci ho creduto” - Curtoni : “La formula mi piace” : L’Italia non ha ben figurato nello Slalom parallelo di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Solo tre azzurre si sono qualificate al tabellone a eliminazione diretta, Federica Brignone e Chiara Costazza sono state eliminate ai sedicesimi di finale mentre Irene Curtoni è uscita agli ottavi. La nostra Nazionale ha faticato sulle nevi svizzere e ha chiuso un weekend un po’ problematico, di seguito le ...

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin in trionfo - Curtoni out agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dalla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

Sci alpino - Irene Curtoni stacca il pass per gli ottavi del parallelo di St. Moritz : out Brignone e Costazza : Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo. sfiderà la Holdener. Fuori Brignone e Costazza Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo di St. Moritz. È lei l’unica azzurra a superare il primo turno della fase a eliminazione diretta avendo la meglio sulla slovena Meta Hrovat che nella prima manche ha sbagliato tantissimo e in quella di ritorno ha rosicchiato 36 centesimi mettendo paura alla Curtoni. Niente da fare per ...

Buongiorno e benvenuti Alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dAlla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

Sci alpino - tre azzurre ai sedicesimi di finale del parallelo di St. Moritz : nel pomeriggio l’eliminazione diretta : Irene Curtoni, Brignone e Costazza qualificate ai sedicesimi del parallelo di St. Moritz. Alle 13 parte la fase a eliminazione diretta Sono tre le azzurre qualificate alla fase finale del parallelo di St. Moritz. Irene Curtoni con il quindicesimo tempo, Federica Brignone con il ventottesimo e Chiara Costazza con il ventinovesimo hanno strappato il pass per i sedicesimi che si disputeranno in due manche (sommando i tempi), al contrario ...

Sci alpino - il tabellone dello slalom parallelo di St. Moritz : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Mikaela Shiffrin contro tutte. L’americana ha dominato le qualificazioni dello slalom parallelo di St.Moritz e si presenta come la grande favorita della gara delle 13.30. Un tabellone abbastanza agevole anche per la statunitense, con quasi tutte le grandi interpreti della disciplina che sono nella parte bassa. In gara ci saranno anche tre azzurre: Irene Curtoni (contro Meta Hrovat), Federica Brignone (contro Adeline Mugnier) e Chiara ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

Sci alpino - l’ordine di partenza del parallelo di St.Moritz : le azzurre in gara : St. Moritz scopre il parallelo, Irene Curtoni è la prima azzurra al via con il numero 8, Costazza ha il 13 Sarà Frida Hansdotter la prima atleta in gara nelle qualificazioni del parallelo di St. Moritz (ore 10.30, diretta Raisport), subito dopo tocca alle austriache Katharina Gallhuber e Bernadette Schild. La leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, è la sesta nell’ordine di partenza, mentre il sorteggio ha assegnato il numero 8 ...

