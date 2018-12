Sci alpino - cancellato lo slalom della Val d’Isere. Troppo vento - da decidere il recupero : La notizia era nell’aria, ma pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità direttamente dagli organizzatori: lo speciale della Val d’Isére valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, che doveva vedere scattare la prima manche alle ore 9.30, è stato cancellato. La direzione della gara è stata costretta a prendere questa decisione per colpa della bufera di neve e vento che si sta abbattendo sulla pista La Face de Bellevarde ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : testa a testa tra tutte le big - debutto stagionale della specialità : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dalla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

LIVE Sci alpino - Slalom Val d’Isere in DIRETTA : prima manche. Hirscher a caccia della doppietta - battaglia stellare con Kristoffersen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom della Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante di ieri Marcel Hirscher cerca il bis sul tracciato francese. L’austriaco è ancora una volta il grande favorito tra i rapid gates e vuole dominare come già fatto il sabato in gigante. Si riproporrà ormai lo storico duello con il norvegese Henrik ...

Sci alpino - le gare di oggi a St. Moritz e Val d’Isere (9 dicembre) : gli orari e come vederle in tv : Ancora tutti contro Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher. A St.Moritz va in scena per la Coppa del Mondo femminile uno slalom parallelo e l’americana è la grande favorita, mentre al maschile in quel di Val d’Isere l’austriaco è il principale candidato alla vittoria finale nello slalom. Di seguito il programma completo delle gare della a St.Moritz e in Val d’Isere con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - Slalom Parallelo St. Moritz 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la vittoria in supergigante di ieri, Mikaela Shiffrin cerca il bis nel weekend di Coppa del Mondo a St.Moritz. Infatti l’americana è la grande favorita nell’odierno Slalom Parallelo. Una gara che vedrà una fase di qualifica alle 10.30, con il successivo Parallelo alle 13.30. Saranno cinque le azzurre al via: Irene Curtoni con l’8, Chiara Costazza con il 13, Federica Brignone con il 31, Martina Peterlini con il 46 e Marta ...

Sci alpino - Slalom Val d’Isere 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Domenica 9 dicembre si disputerà lo Slalom speciale maschile della Val d’Isere 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Attesa nuovamente la sfida tra Marcel Hirscher, dominatore del gigante di ieri, ed Henrik Kristoffersen, l’unico rivale che si avvicina all’austriaco nella specialità. Appuntamento alle 9.30 con la prima manche, mentre alle 12.30 scatterà la discesa decisiva. Di seguito la startlist, i ...

LIVE Slalom speciale Val d'Isere 2018 - diretta e classifica in tempo reale Sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale VAL d'Isere 2018 La face de Bellevarde, ottava gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Sci alpino - Slalom Parallelo St. Moritz 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : A partire dalle 10.30 di domani mattina andrà in scena lo spettacolo dello Slalom Parallelo femminile di Coppa del Mondo di St. Moritz (Svizzera), la terza gara valida per la Coppa del Mondo di Slalom. Una gara cui prenderanno parte ben 52 atlete a rappresentare 17 Paesi. A dare inizio alle danze sarà la svedese Frida Hansdotter, nella qualificazione, con il numero 1, seguita dalle austriache Katarina Gallhubert e Bernadette Schil. Con il numero ...

Sci alpino - Slalom Val d’Isere 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 9 dicembre si disputerà lo Slalom speciale maschile della Val d’Isere 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Attesa nuovamente la sfida tra Marcel Hirscher, dominatore del gigante di ieri, ed Henrik Kristoffersen, l’unico rivale che gli si riesce ad avvicinare nella specialità. Appuntamento alle 9.30 con la prima manche, mentre alle 12.30 scatterà la discesa decisiva. Di seguito la startlist, i ...

Sci alpino - Tonetti felice dopo il gigante in Val d’Isère : “l’obiettivo è essere sempre tra i primi dieci” : L’azzurro ha chiuso all’ottavo posto il gigante in Val d’Isère, ottenendo il miglior tempo nella seconda manche Riccardo Tonetti comincia a fare l’abbonamento al numero otto. Il finanziere altoatesino ha conquistato sulla Face de Bellevarde di Val d’Isère per la quarta volta in carriera in gigante questo piazzamento, che rappresenta anche il suo miglior risultato fra le porte larghe. “Sono contentissimo ...

Sci alpino - Hirscher vince il gigante in Val d’Isére e va in testa nella generale : ottimo l’ottavo tempo di Tonetti : L’azzurro è ottavo in Val d’Isère con il miglior tempo della seconda manche, Hirscher domina il gigante e balza in testa alla Coppa Quando Riccardo Tonetti ha esultato al traguardo della Face de Bellevarde, sapeva solo di aver sciato alla grande e che in quel momento era in testa alla gara, per quanto mancassero ancora quindici atleti. Quello che non poteva sapere è che a 29 anni avrebbe eguagliato il miglior risultato della ...