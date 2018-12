Sci | a St Moritz è Shiffrin anche in parallelo | slalom maschile annullato

Sci - Slalom parallelo Saint Moritz : Mikaela Shiffrin concede il bis - suo anche lo slalom parallelo : Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo femminile in Val Gardena il 18 ed il 19 dicembre, quando sono in programma una Discesa ed un SuperG, recupero delle gare cancellate in Val d'Isere.

Sci alpino - vince sempre Mikaela Shiffrin! Battuta in finale Petra Vlhova nello slalom parallelo di St. Moritz. E’ fuga nella generale : Mikaela Shiffrin è sempre più “cannibale” e vince anche lo slalom parallelo di Sankt Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, il suo quinto trionfo in questa specialità, e diventa il successo numero 48 della sua incredibile carriera. La statunitense non smette di scrivere nuove pagine di storia dello sci a suon di vittorie e record, e in questa occasione conquista il successo in finale sulla slovacca Petra ...

Sci alpino - Irene Curtoni stacca il pass per gli ottavi del parallelo di St. Moritz : out Brignone e Costazza : Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo. sfiderà la Holdener. Fuori Brignone e Costazza Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo di St. Moritz. È lei l’unica azzurra a superare il primo turno della fase a eliminazione diretta avendo la meglio sulla slovena Meta Hrovat che nella prima manche ha sbagliato tantissimo e in quella di ritorno ha rosicchiato 36 centesimi mettendo paura alla Curtoni. Niente da fare per ...

Sci alpino - tre azzurre ai sedicesimi di finale del parallelo di St. Moritz : nel pomeriggio l’eliminazione diretta : Irene Curtoni, Brignone e Costazza qualificate ai sedicesimi del parallelo di St. Moritz. Alle 13 parte la fase a eliminazione diretta Sono tre le azzurre qualificate alla fase finale del parallelo di St. Moritz. Irene Curtoni con il quindicesimo tempo, Federica Brignone con il ventottesimo e Chiara Costazza con il ventinovesimo hanno strappato il pass per i sedicesimi che si disputeranno in due manche (sommando i tempi), al contrario ...

Sci alpino - il tabellone dello slalom parallelo di St. Moritz : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Mikaela Shiffrin contro tutte. L’americana ha dominato le qualificazioni dello slalom parallelo di St.Moritz e si presenta come la grande favorita della gara delle 13.30. Un tabellone abbastanza agevole anche per la statunitense, con quasi tutte le grandi interpreti della disciplina che sono nella parte bassa. In gara ci saranno anche tre azzurre: Irene Curtoni (contro Meta Hrovat), Federica Brignone (contro Adeline Mugnier) e Chiara ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

Sci alpino - l’ordine di partenza del parallelo di St.Moritz : le azzurre in gara : St. Moritz scopre il parallelo, Irene Curtoni è la prima azzurra al via con il numero 8, Costazza ha il 13 Sarà Frida Hansdotter la prima atleta in gara nelle qualificazioni del parallelo di St. Moritz (ore 10.30, diretta Raisport), subito dopo tocca alle austriache Katharina Gallhuber e Bernadette Schild. La leader di Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin, è la sesta nell’ordine di partenza, mentre il sorteggio ha assegnato il numero 8 ...

Sci alpino - le gare di oggi a St. Moritz e Val d’Isere (9 dicembre) : gli orari e come vederle in tv : Ancora tutti contro Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher. A St.Moritz va in scena per la Coppa del Mondo femminile uno slalom parallelo e l’americana è la grande favorita, mentre al maschile in quel di Val d’Isere l’austriaco è il principale candidato alla vittoria finale nello slalom. Di seguito il programma completo delle gare della a St.Moritz e in Val d’Isere con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - Slalom Parallelo St. Moritz 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la vittoria in supergigante di ieri, Mikaela Shiffrin cerca il bis nel weekend di Coppa del Mondo a St.Moritz. Infatti l’americana è la grande favorita nell’odierno Slalom Parallelo. Una gara che vedrà una fase di qualifica alle 10.30, con il successivo Parallelo alle 13.30. Saranno cinque le azzurre al via: Irene Curtoni con l’8, Chiara Costazza con il 13, Federica Brignone con il 31, Martina Peterlini con il 46 e Marta ...

Sci : Brignone cade dopo intermedio SuperG di Saint Moritz : La Coppa del mondo femminile resta a St. Moritz per il parallelo di domenica 8 dicembre , qualificazioni alle 10.30, fase finale alle 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1, . Le prossime gare di ...

Sci alpino - Slalom Parallelo St. Moritz 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : A partire dalle 10.30 di domani mattina andrà in scena lo spettacolo dello Slalom Parallelo femminile di Coppa del Mondo di St. Moritz , Svizzera, , la terza gar