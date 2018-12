Schizofrenia | quando la carenza di vitamina D aumenta il rischio

dilei

(Di domenica 9 dicembre 2018) UnadiD alla nascita potrebbe causare laLo svela una ricerca scientifica che mette in guardia le future mamme riguardo ilprovocato da un mancato apporto di questa preziosa. Laè una psicosi che causa alterazioni delle funzioni cognitive e allucinazioni, ad oggi non è ancora chiaro cosa provochi questa patologia. Gli scienziati però sono riusciti ad individuare un fattore di: ladiD.La ricerca è stata compiuta dagli studiosi dell’Università del Queensland, in Australia, e dell’Università di Aarhus, in Danimarca, che hanno realizzato un’analisi statistica su quasi 3 mila persone nate fra il 1981 e il 2000. Gli esperti guidati dal professor John McGrath, hanno misurato il livello diD nei vari campioni di sangue prelevati ai pazienti alla nascita.Il risultato? I ...