Satana e il cambiamento climatico | al ministero della Famiglia

Cambiamento climatico - il capo gabinetto del ministero per la Famiglia : “È colpa di Satana” : Claudio Ceresani, capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, illustra la sua originale teoria sul Cambiamento climatico e sul riscaldamento globale: “Se abbiamo calpestato questo pianeta è colpa dell’uomo, ma nell’uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato".Continua a leggere