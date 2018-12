Sassuolo-Fiorentina 3-3 | pagelle e highlights | partita folle al Mapei

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : il tabellino : Sassuolo-Fiorentina 3-3, primo tempo 0-0, MARCATORI Duncan, S,, Babacar, S,, Simeone, F,, Sensi, S,, Benassi, F,, Mirallas, F, Sassuolo, 4-3-3, Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, ...

Highlights Sassuolo-Fiorentina 3-3 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Pareggio pirotecnico di Mirallas al 96' : Incredibile Pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match della quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Partita pirotecnica al Mapei Stadium: i padroni di casa volano sul 2-0 grazie ai gol di Duncan e Babacar al 62′ e al 67′, Simeone accorcia le distanze al 70′ ma Sensi riallunga nuovamente all’80’. I neroverdi devono controllare il 3-1 a dieci minuti dal termine, ma i viola non mollano ...

