Sassuolo-Fiorentina 3-3 | Mirallas al 96' salva i viola

Highlights Sassuolo -Fiorentina 3-3 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Pareggio pirotecnico di Mirallas al 96' : Incredibile Pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match della quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Partita pirotecnica al Mapei Stadium: i padroni di casa volano sul 2-0 grazie ai gol di Duncan e Babacar al 62′ e al 67′, Simeone accorcia le distanze al 70′ ma Sensi riallunga nuovamente all’80’. I neroverdi devono controllare il 3-1 a dieci minuti dal termine, ma i viola non mollano ...

Il Napoli tiene il passo della Juve. In campo Sassuolo -Fiorentina : Il Napoli archivia con un secco 4-0 il Frosinone e tiene invariata la distanza di 8 punti dalla capolista Juventus. La Roma si fa rimontare due reti nel finale dal Cagliari in 9. Stasera Milan-Torino -...

Sassuolo -Fiorentina - pagelle e highlights : prova di maturità al Mapei : Sassuolo-Fiorentina pagelle – Messo in dubbio nelle ultime settimane per i risultati negativi ottenuti, Pioli si gioca il posto sul campo del Sassuolo. Sarà quindi un solo obiettivo oggi per i viola e i neroverdi: vincere. E’ questo l’obiettivo di Sassuolo e Fiorentina che, alle ore 12.30, apriranno con il lunch-match la ricca domenica di […] L'articolo Sassuolo-Fiorentina , pagelle e highlights : prova di maturità al Mapei proviene da ...

Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni : Simeone out - c’è Gerson : SASSUOLO FIORENTINA probabili formazioni – Un solo obiettivo oggi per i viola e i neroverdi: vincere. E’ questo l’obiettivo di Sassuolo e Fiorentina che, alle ore 12.30, apriranno con il lunch-match la ricca domenica di Serie A. I neroverdi, che in settimana hanno superato agevolmente il turno di Coppa Italia eliminando il Catania, in campionato arrivano […] L'articolo Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: Simeone out, c’è ...