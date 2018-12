Sassuolo | De Zerbi | “Meritavamo la vittoria | adesso pensiamo a migliorare”

Sassuolo-Fiorentina - le formazioni ufficiali : conferme per De Zerbi - rivoluzione viola : Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali – La domenica della quindicesima giornata di Serie A si apre con la gara di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. De Zerbitorna al 4-3-3, ma conferma gli uomini che spesso e volentieri si sono visti nelle prime quattordici giornate. Pioli deve rinunciare a Chiesa, non al meglio, anche se la sorpresa vera e propria è rappresentata dall’assenza di Simeone al centro ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «La Fiorentina non dà punti di riferimento» : Sassuolo - L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i neroverdi e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Sarà un braccio di ferro» : Sassuolo - Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Sassuolo e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non vuol dire essere sempre d'...

Sassuolo - De Zerbi : 'Partita approcciata male. Matri un esempio per tutti' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , commenta a Rai Sport il successo sul Catania in Coppa Italia: 'Ci hanno messi in difficoltà, i miei giocatori non l'hanno approcciata bene e purtroppo non è facile per chi ha giocato meno prendere subito il ritmo ...

Coppa Italia - Sassuolo-Catania 2-1 : De Zerbi si regala gli ottavi con il Napoli

Coppa Italia Sassuolo - De Zerbi : «Per noi sarà partita vera» : Sassuolo, MO, - " È una competizione che ci può far crescere e bisogna onorare sempre la maglia ". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , nella conferenza stampa di presentazione ...

Sassuolo : De Zerbi - non bado a risultato : ANSA, - REGGIO EMILIA, 2 DIC - "Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati precisi. Nel primo tempo siamo stati un po' contratti, subendo solo un tiro in porta da trentacinque metri. Riusciamo ad ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Foggia? Non ho mai accettato imposizioni» : Sassuolo - "Contesto fermamente le sommarie valutazioni riguardanti la mia persona e la mia professionalità in merito alle indagini della Dda che hanno determinato i provvedimenti del Gip di Bari, ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi ripensa alla difesa a tre : Sassuolo - La tentazione per De Zerbi è fortissima: tornare alla difesa a tre, dunque ripartendo dal 3-4-3, dopo l'uno-due bruciante, incassato dal Sassuolo al Tardini, che ha mandato in salita il ...

PARMA-Sassuolo 2-1: NUMERI E STATISTICHE

Sassuolo - De Zerbi : 'Poca cattiveria - sapevamo tutto ma abbiamo sbagliato!' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport dopo il ko con il Parma : 'Siamo andati sotto subito di due gol dopo 20 minuti su situazioni che si ripetono da diverso tempo. Questo è il mio rammarico perchè poi abbiamo fatto 70 minuti bene ...

Serie A - Parma-Sassuolo 2-1. D'Aversa sorpassa De Zerbi : LA CRONACA - Già al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gervinho, che prima con un colpo al volo d'esterno impegna Consigli e poi ribadisce nella porta scoperta. Dopo un tiro dalla distanza ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Finalmente è finita la sosta - per noi è uno stress» : Sassuolo, MO, - " Il Parma è la vera sorpresa del campionato ". Questa l'ammissione di Roberto De Zerbi nella conferenza stampa che presenta il derby con i gialloblu. L'allenatore del Sassuolo ...

Sassuolo - Kevin-Prince Boateng racconta De Zerbi : “un pazzo!” : Kevin-Prince Boateng ha raccontato le sue impressioni a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A con la maglia del Sassuolo di De Zerbi Kevin-Prince Boateng sta disputando una buona stagione al suo ritorno in Italia. Con il Sassuolo il centrocampista ex Milan, si è “trasformato” in attaccante, grazie all’intuizione di mister De Zerbi. Boateng ha spiegato il tutto ai microfoni di ESPN: “Il mister vuole che io vada un ...