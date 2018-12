Sardegna | nuova allerta meteo | le raffiche di Maestrale hanno toccato i 100 km h

Perquisizione alla Nuova Sardegna di Olbia - come è andata a finire adesso : Svolta nell'indagine. Il gip del Tribunale di Tempio, Marco Contu, ha deciso per l'archiviazione dell'indagine a carico della giornalista del quotidiano La Nuova Sardegna, Tiziana Simula. Non sussiste ...

Meteo - l'inverno è arrivato : nuova allerta in Sardegna e Campania : Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo la Sardegna e il mar Tirreno, facendo peggiorare in maniera drastica il tempo su tutta l'Italia. Il team di ilMeteo.it avvisa che...

Nuova allerta in Sardegna : Un'area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di oggi raggiungerà la Sardegna , determinando tempo perturbato sull'isola con rovesci e temporali, in estensione, nel ...

Allerta meteo - nuova ondata di maltempo : scuole chiuse giovedì 18 Ottobre in molti Comuni della Sardegna [ELENCO] : scuole e uffici pubblici chiusi domani a Cagliari e nei Comuni dell’area metropolitana. Lo ha disposto questa sera il sindaco metropolitano Massimo Zedda, dopo essersi consultato con la Protezione civile. Obiettivo: evitare che le strade della città e le arterie di collegamento con i centri dell’hinterland si riempiano di auto. Oggi era stata emanata un’Allerta meteo arancione – sino alla mezzanotte di domani – ma ...

Allerta Meteo Sardegna : nuova ondata di maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...