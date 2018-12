Sanità pubblica | presto in Italia potremmo non averla più

Il Black Friday della Sanità pubblica : adesioni al 90% allo sciopero dei medici : Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday della sanità'. "Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare a anni indietro per trovare la stessa adesione a una mobilitazione", ha spiegato in conferenza stampa Carlo Palermo segretario generale del sindacato Anaao Assomed.

Sanità - Ocse : in Ue sono evitabili 1 - 2 milioni di morti l'anno con migliori politiche di salute pubblica : "Anche se l'aspettativa di vita nell'Ue è tra le più alte alte al mondo non possiamo riposare sugli allori" ha commentato Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla salute. "Molte vite potrebbero ...

Il Consiglio d'Europa : "Picchi di Hiv - boom di disturbi mentali - Sanità pubblica sull'orlo del collasso. L'austerità in Grecia viola i diritti umani" : Il 4 luglio scorso il Commissario Ue Pierre Moscovici annunciava senza nascondere un leggero autocompiacimento: "Alla fine dei tre programmi di salvataggio la Grecia è di nuovo un Paese normale dell'Eurozona". Solo pochi giorni prima, il 29 giugno, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic aveva concluso la sua missione in Grecia. Tre giorni fa è stato diffuso il report del suo viaggio e il responso ...

La Sanità pubblica viaggia a due velocità tra Prato e Firenze : Visite specialistiche programmate rapidissime nel capoluogo, mentre in provincia si deve aspettare anche per mesi

Udito : presentato il 1° rapporto sulle associazioni pazienti e la Sanità pubblica : Accesso alle cure e costi occulti le principali criticità per i pazienti con disturbi uditivi. Strutture sanitarie eccellenti in tutto il Paese con ottimi rapporti con le associazioni al Nord-Ovest e al Centro Poche collaborazioni fra pubblico e privato per attività socio-sanitarie di sensibilizzazione e sostegno ai pazienti. Questo il tema dell’incontro che si è tenuto oggi a Roma, presso la Residenza Australiana in Italia, durante la ...

Rete Regionale per la Sanità pubblica : 'Con le dimissioni di Volpini continua lo smantellamento della sanità' : In precedenza era toccato a Francesco Di Stanislao, il tecnico, la scienza, chiamato all'Agenzia sanitaria Regionale per … chissà! Forse modulare meglio il cambiamento. Non si saprà mai. Poco ...

Sanità - liste d'attesa : arriva il numero di pubblica utilità 1500 : Roma, 8 ott., askanews, - Al via oggi il numero di pubblica utilità 1500 sul tema delle liste di attesa. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00, risponde il personale sanitario per informare ...

Sanità pubblica - nel Documento di economia e finanza si studiano assunzioni e monitoraggio del livelli di assistenza : Aumentare il personale, migliorare la governance della spesa sanitaria, promuovere innovazione e ricerca, attuare il monitoraggio dei livelli Essenziali di assistenza (LEA), investire nel patrimonio edilizio sanitario e nell’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture. È quanto il governo intende fare nella Sanità pubblica. Nella Nota al Documento di economia e finanza, i numeri non ci sono ancora. Toccherà al ministero della Salute ...

Sanità pubblica - Milena Gabanelli : “C’è tanta inefficienza - tanto spreco e molto furto” : La giornalista Milena Gabanelli è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Diminuiscono le prestazioni specialistiche e di conseguenza si allungano le liste di attesa, sembra un paradosso ma una è la conseguenza dell’altra. Uno si chiede perché avviene questo, la risposta è che banalmente finiscono i soldi. Ogni struttura ha un budget assegnato ...