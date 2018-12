Sanità | contratti e organici al palo | così il pubblico collassa | il privato soffre E

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) “Finisco il turno alle quattro di pomeriggio ma esco all’ora di cena, perché non ho un sostituto e non posso abbandonare i pazienti”. Elisa lavora nella terapia intensiva di un grande ospedaledi Verona. “Faccio le notti da sola, salto i giorni di riposo e lavoro fino a 60 ore la settimana. A ottobre avevo già accumulato 400 ore di straordinario ma l’ospedale non me le paga. Non ce la faccio più, me ne voglio andare”. Il suo collega Andrea fa l’anestesista in sala operatoria: “Seguo contemporaneamente due o tre interventi perché siamo in pochi”. In Piemonte stessa storia.Queste testimonianze sono lo specchio del malessere che stanno vivendo i medici italiani. Almeno diecimila in meno rispetto al fabbisogno – a causa dell’impennata di pensionamenti e del numero insufficiente di borse di formazione – con un contratto nazionale di lavoro alda dieci anni. ...