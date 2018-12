Sanità | arriva il piano per le liste di attesa e un fondo per i cup online Ma senza

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Dopo un vuoto di quasi dieci anni, è stato consegnato alle regioni il nuovonazionale per il contenimento delledi(l’ultimo, del 2010, era scaduto nel 2012). Sarà valido fino al 2020 e conferma il diritto dei cittadini, fino ad ora ignorato dalle asl, di ricorrere all’intramoenia a carico dell’azienda, quando la prestazione medica non può essere erogata entro i tempi stabiliti. Il paziente dovrà pagare soltanto il ticket, come se si trattasse di una normale visita in regime pubblico. Un diritto peraltro già previsto dall’articolo 3, comma 13, del dlgs 124/1998.Per la prima volta viene fissato il tempo massimo da rispettare anche per le visite programmabili (classe P): da erogare entro 120 giorni. Quelle urgenti dovranno essere smaltite sempre nel giro di 72 ore. Quelle brevi entro 10 giorni e differibili non dopo i 30 per le visite, o i 60 per le analisi. ...