Salvini vede gli imprenditori Pro-Tav Domani da Conte arrivano i sindacati

Manovra - Salvini vede imprenditori e costruttori : “Finalmente dialogo con il governo - ora aspettiamo i fatti” : Il governo prova a ricucire con gli imprenditori . Dopo la lettera del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio al Sole 24 Ore, domenica l’alleato Matteo Salvini ha fatto un passo in più incontrando tutte le 12 associazioni imprenditori ali che lunedì scorso avevano protestato a Torino a sostegno del Tav e contro la Manovra : da Ance a Legacoop passando per Confindustria, Confagricoltura e Confesercenti. E il giudizio ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini : “Il contratto di governo? Si può rivedere. Magari va ritarato tra 2 anni” : “Il contratto di governo si può rivedere”. Le basi dell’accordo tra Lega e M5s non sono un moloch intoccabile, almeno per Matteo Salvini . “ Magari quello che abbiamo stabilito a maggio, a settembre del 2020 va ritarato ”, dice il vicepremier durante un forum dell’Ansa. Una novità assoluta da quando il Carroccio è a Palazzo Chigi in compagnia dei Cinque Stelle. Perché nessuno aveva mai parlato della possibilità ...

Quota 100 : Salvini potrebbe rivedere la manovra - probabile restringimento della platea : Si continua a discutere sulla bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea che dovrebbe arrivare entro oggi. Numerose sono ancora le questioni aperte sul fronte previdenziale che preoccupano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria non proprio soddisfatto della salita dello Spread a 327 punti. Salvini intende correggere i conti della manovra In vista della bocciatura del testo della nuova Legge di ...

Salvini cede alle pressioni del Nord Europa : 'rivedere manovra' : È quanto riporta un articolo pubblicato oggi dalla Stampa , secondo cui Salvini si sarebbe avvicinato alle posizioni più soft del ministro dell'economia Giovanni Tria per ammorbidire in Parlamento l'...

Rifiuti - Salvini non si fa vedere. E "rimpiange" il centrodestra : 'Il contratto di governo sul tema Rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere verde il nostro ...

Salvini : «Vorrei godermi Napoli da turista e vedere il San Paolo» : “Una relazione un po’ complessa” Matteo Salvini a Napoli . Il Corriere del Mezzogiorno pubblica un articolo del ministro dell’Interno. Una lettera in cui l’esponente leghista, milanista, racconta il suo rapporto con Napoli e il Napoli . “Fino a qualche anno fa – scrive – definirei la nostra relazione un po’ complessa (eufemismo). Non mi tiravo indietro quando c’era da sfottere i tifosi azzurri, tanto che mi sono ...

Ghali su Salvini non la pensa come Salmo : 'Bello vedere suoi elettori ai nostri concerti' : Continua il tam tam mediatico tra rap e politica che nell'ultima settimana ha coinvolto Salmo, Matteo Salvini e centinaia di migliaia di utenti on line che sui social stanno tutt'ora esprimendo il proprio parere, spesso e volentieri in maniera piuttosto agguerrita. Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Salmo, presenti in un'intervista pubblicata nell'ultimo numero del noto magazine musicale 'Rolling Stone Italia', e ribadite dall'artista in ...