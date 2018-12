Salvini | tre motivi per cui dovremmo smetterla di sparlare di lui

Matteo Salvini - l'ultimo trionfo : anche il Censis costretto ad ammettere che oggi l'Italia vuole lui : Il caos prolungato della politica e l' incertezza dell' economia è un buco che richiede una sempre più pressante domanda di regole, anche se, a cercare d' imporle si può diventare 'intolleranti fino ...

Citazioni - musiche e orizzonti della piazza di Salvini - che guarda già oltre la Lega : Matteo Salvini chiede "unione" alla piazza e al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare - oltre i confini tradizionali della Lega. In piazza del Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di ...

La Lega in piazza a Roma con Salvini Treno - auto e bus per 500 comaschi : Sono partiti con il Treno speciale da Milano , con carrozze riservate, , con i bus organizzati e alcuni in auto. Tutti con direzione Roma, piazza del Popolo. Cinquecento i comaschi che si sono ...

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Salvini e Di Maio tirano dritto : “Il deficit non scende oltre il 2 - 2%” : La trattativa sul deficit si è incartata. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono impuntati e hanno intenzione di cedere soltanto 0,1 punti a testa, facendo scendere il disavanzo al 2,2%. Una soglia che non verrà accolta da Bruxelles, che chiede di andare più giù, sotto al due per cento. I vice premier non sono disposti però a rinunciare a tanto, ci...

Matteo Salvini - il retroscena : trenta parlamentari pronti a lasciare il M5s per la Lega : Matteo Salvini non può dirlo ma è preoccupato per la tenuta di Luigi Di Maio e dei gruppi del Movimento 5 stelle. Con il vicepremier grillino il leader della Lega sta portando avanti la linea dura ...

Salvini si tiene stretto Di Maio per paura del “ribaltone del Presidente” : Roma. Siccome prima di tutto viene la propaganda, ecco che la suggestione goliardica di una sera si è subito trasformata in un progetto serio. E così, se le contingenze d’inizio 2019 non arriveranno a sconsigliarlo all’ultimo minuto, a gennaio Matteo Salvini volerà a Copenaghen mettendo nel bagaglio

Matteo Salvini - la frase che fa tremare i grillini e il governo : 'Il contratto può essere ri-tarato' : Ci deve pensare Matteo Salvini a far cadere quello che finora nel governo Lega-M5s sembrava un tabù, e cioè l'intoccabilità del contratto di governo. Ospite della redazione dell' Ansa, il ministro ...

Twitter pubblica i trend 2018 : il vicepremier Salvini tra i più menzionati : Nelle top ten ci sono altri due politici: Di Maio e Renzi, tutti e due preceduti da Repubblica. Nello sport la Juve vince ancora

Antonio Ricci pensiero su Salvini : “Va forte perché non ha opposizione - inoltre è come il Gabibbo - non parla…rutta” : Antonio Ricci si sofferma sulla questione politica del paese e dice la sua sul fenomeno Salvini Antonio Ricci è uno che di peli sulla lingua ne ha ben pochi. L’autore televisivo è da sempre molto pungente nei suoi commenti e giudizi e questa volta non si è nemmeno risparmiato su Matteo Salvini. Intervistato dal Corriere della Sera, l’autore di Striscia la notizia ha parlato della sua infanzia, del padre e del grande successo del tg ...

Milano : Gelmini - Salvini prenda provvedimenti per sicurezza su treni : Milano, 1 dicc. (AdnKronos) - "Apprendo la notizia di un uomo massacrato di botte dal branco a Monza, mentre era a bordo del treno regionale Lecco-Milano. Conosco l'impegno del governatore Fontana e della sua giunta per ammodernare e rendere più sicuri i treni lombardi, ma chiedo al ministro Salvini

Matteo Salvini - minacce di morte : 'Hai tre albanesi puntati su di te - fr*** maiale cornuto'. Lui li umilia : 'Letterina di minacce' contro Matteo Salvini . È lo stesso ministro degli Interni a pubblicare sul proprio profilo Instagram il contenuto, vergognoso, della missiva fatta recapitare al Viminale . In ...

Via il nome di Gesù dalla canzone di Natale - Salvini : 'Maestre inqualificabili - giù le mani dalle tradizioni' : 'Giù le mani dalle nostre tradizioni'. Matteo Salvini interviene sul caso della scuola elementare di Riviera del Brenta , dove le maestre hanno chiesto agli allievi di omettere il nome di Gesù dalla ...

Quota 100 : Salvini : 'Entrerà in vigore a inizio 2019 - mi auguro da febbraio' : Il Vicepremier, Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini si è recentemente sbilanciato parecchio sulla partenza di Quota 100, la riforma pensionistica attesa da migliaia di italiani. Nonostante le affermazioni di altri membri del Governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte di far partire le due riforme principali, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni appunto non prima del mese di aprile, Salvini ieri ha spiazzato tutti ...