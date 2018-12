Salvini | ' Non vogliamo uscire dall' Ue ma cambiarla'

Manovra - Salvini : "Non credo a procedura Ue per uno zero virgola" : Rep Manovra, Salvini abbassa i toni, ma avverte Conte: "Con la Ue tratto io' di CARMELO LOPAPA

Strage in discoteca - Mogol a Salvini : 'Più controlli - i luoghi del divertimento non siano di morte' : "E' inconcepibile che i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo diventino luoghi di morte: per questo faccio un appello al ministro Matteo Salvini e alle forze dell'ordine, affinché ci siano ...

Mogol a Salvini : "Più controlli - i luoghi del divertimento non siano posti di morte" : Il presidente della Siae è intervenuto sulla strage nella discoteca di Corinaldo, rivolgendosi anche ai gestori dei locali: "Mai il guadagno per prima"

"L'Ue guardi cosa accade a Parigi e non si attacchi a uno zerovirgola". Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Mi rifiuto di pensare che, con quello che succede nelle strade di Parigi, per uno zerovirgola a Bruxelles ci mandino sanzioni, ispezioni e commissari. Suvvia, siamo l'Italia, abbiamo dimostrato di essere seri". A dirlo è il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista a Mezz'ora in più, sui Raitre, parlando della settimana clou sul confronto fra Roma e Bruxelles sulla manovra economica."L'ho detto alle ...

Via libera alla manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

Corinaldo - Matteo Salvini : “Con 6 morti dire ‘idiota’ a chi ha usato lo spray non basta” : Matteo Salvini, intervenuto a 'In mezz'ora', ospite di Lucia Annunziata, commenta la strage di Corinaldo: "La sala che ho voluto toccare con mano aveva una capienza di 469 posti. Una sola persona in più sarebbe mancato rispetto della legge. I pochi delinquenti che non rispettano la legge non devono cavarsela con 18 mila euro di multa. Non devono riaprire più. .Continua a leggere

Don Farinella e la politica in Chiesa : "Chi vota Salvini uccide Dio. Non faccio la messa a Natale per protesta" : ...e la politica spicciola dei buoni e dei cattivi Lascia abbastanza interdetti la decisione di Don Paolo Farinella di non celebrare la messa di Natale come forma di "protesta" evidentemente politica. ...

Governo - Scanzi : “Dopo Europee - Salvini sarà tentato di passare all’incasso. Pd? Non hanno imparato nulla - le sbaglia tutte” : “Matteo Salvini nega di voler mollare il Governo con il M5s, ma se alle Europee la Lega farà il botto, il vicepremier sarà tentato di passare all’incasso, da leader dominante del centrodestra. In estrema sintesi, la politica italiana dipende da Salvini: non una notizia strepitosa per gli italiani“. A rivendicarlo Andrea Scanzi, giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’, presentando alla fiera di “Più Libri, più ...

Fratelli di Crozza - Salvini Non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...

Salvini fa il pienone a Roma : ex Pd e delusi M5S - anche il Sud guarda al capitano venuto dal Nord : Da Brindisi si sono messi in marcia alle 3. Due ore dopo è toccato muoversi a quelli della Basilicata. In Campania hanno fatto le cose più con comodo: partenza tra le 6.40 e le 7 del mattino. La sera ...

La promessa di Salvini : "Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani" : "L'Italia deve tornare prima in Europa", dice il vicepremier dal palco di Piazza del Popolo. E cita Martin Luther King e San...

Anche i parmigiani alla manifestazione con Salvini. Occhi - Cavandoli e Campari - Lega - : "Il cambiamento non si ferma più" - : ... alla mafia, alla violenza sulle donne, alla povertà, allo spaccio, al crimine organizzato e di strada, agli sprechi dell'amministrazione pubblica, il sostegno all'economia, all'innovazione, alla ...

La lettera dei bimbi di Asti a Salvini : “Non mandare via i nostri amici migranti” : I bimbi di una scuola elementare di Serravalle di Asti hanno inviato una lettera a Matteo Salvini chiedendo che i migranti che hanno conosciuto grazie ad un progetto didattico e con i quali hanno fatto amicizia non vengano allontanati: "Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi".Continua a leggere

Ancona - Salvini : Non servono nuove leggi - serve rispettarle : leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse