Salvini il miglior comunicatore Batte tutti | da Silvio ad Almirante

Tassa sulle auto inquinanti - Salvini : «Non ci sarà». Di Maio : «Si può migliorare. Castelli : «È nel contratto» : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Tassa sulle auto inquinanti - Salvini : «Non ci sarà». Di Maio : «Si può migliorare. Castelli : «È nel contratto» : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Fondo orfani femminicidio - Salvini evita il tema : “Il Senato potrà eventualmente migliorare una manovra già positiva” : Conferenza stampa di Matteo Salvini a Montecitorio assieme ai ministri Marco Bussetti e Lorenzo Fontana per presentare un progetto di legge che reinserisce la materia di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il leader della Lega chiede ai giornalisti solo domande sul tema oggetto della conferenza stampa. E alla nostra richiesta di chiarimenti sull’emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il Fondo per gli ...

NUOVA TASSA AUTO/ Bonus-malus in base alle emissioni di CO2 - Salvini dice no - Di Maio "Norma da migliorare" - IlSussidiario.net : NUOVA TASSA AUTO: bonus/malus a seconda delle emissioni. Scoppia la polemica, il ministro Matteo Salvini ammette "Contrario"

Salvini CHIEDE SCUSA A GATTUSO : "LO STIMO"/ "Parlavo da tifoso : Rino miglior allenatore che Milan possa avere" - IlSussidiario.net : SALVINI si SCUSA con GATTUSO dopo il pareggio in Lazio-Milan: 'Che aspettava a fare i cambi?'. La replica del tecnico: 'Da italiano potrei dirgli..'.

Questo Partito Democratico è il migliore alleato di Matteo Salvini : La discussione al Senato sul decreto legge sicurezza e immigrazione è la testimonianza più evidente di come il Partito Democratico sia al momento il miglior alleato di Matteo Salvini: incapace di prendere una posizione netta e chiara, senza riferimenti ideologici e senza una strategia di ampio respiro. Resta solo qualche sceneggiata a uso e consumo dei media e la speranza di sopravvivere alla "tempesta populista".Continua a leggere

Tra Salvini e Di Maio è guerra aperta a scattarsi il miglior selfie : Ormai non è una novità: Matteo Salvini, ministro dell’Interno della Repubblica Italiana, si comporta come un bamboccione qualsiasi. Continua, in maniera rozza e inopportuna, a fare i suoi selfie davanti ai luoghi delle tragedie. E lo fa con quel sorrisetto di chi che non capisce in che mondo vive. Continua, poi, senza conoscere il senso del ridicolo, ad usare le divise delle varie forze dell’Ordine. Divise che non dovrebbero essere ...

Migliore : su minacce CasaPound Salvini silenzioso - Governo risponda : Roma – “Le assurde dichiarazione degli occupanti abusivi di CasaPound nei confronti della Guardia di Finanza non hanno ancora trovato nessuna risposta da parte del Ministro dell’Interno”. Lo dichiara Gennaro Migliore, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che annuncia l’interrogazione del Pd sulla vicenda. “Cosa vuol dire che ci sarebbe stato un bagno di sangue? ...

Martina : Salvini e Di Maio i migliori alleati degli speculatori : Roma, 20 ott., askanews, - 'Lo scontro di queste ore tra Lega e Cinque stelle conferma che Salvini e Di Maio sono i principali alleati degli speculatori'. Lo dice il segretario del Partito democratico,...

Lo spread cala. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Mercati quieti dopo l'ok alla manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Manovra - Di Maio : 'E' nuovo contratto sociale'. Salvini : 'Non moltiplica pani ma migliora la vita' - : Cosi' il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Quanto alla Manovra, per Tria è 'espansiva' e c'è una 'gradualità completa delle riforme'. 'Questa idea ...