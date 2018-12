Gli imprenditori incontrano Salvini : "Finalmente ci ascoltano - aspettiamo i fatti" : "Per la prima volta da 6 mesi questo governo ci ascolta, abbiamo dialogato", sembra ottimista il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al termine dell'incontro che con i rappresentanti di altre 14 organizzazioni del mondo delle imprese ha avuto al Viminale con Matteo Salvini. "Ora però aspettiamo gli effetti, aspettiamo i fatti".Un riferimento poi alla manovra finanziaria voluta dal governo gialloverde e bocciata dalla Commissione ...

Salvini : con imprese percorso comune : "Per la prima volta il Governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell' economia e riusciamo a dialogare in termini di confronto. Ora aspettiamo i fatti", dice Boccia di Confindustria.

Salvini incontra le imprese : «Inizia percorso comune». Boccia : «Finalmente ascoltati - ora i fatti» : «Inizia percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture per il rilancio dell'economia e del Paese». Per la prima ora Salvini, affiancato dal sottosegretario alla ...

Manovra - Salvini vede imprenditori e costruttori : “Finalmente dialogo con il governo - ora aspettiamo i fatti” : Il governo prova a ricucire con gli imprenditori. Dopo la lettera del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio al Sole 24 Ore, domenica l’alleato Matteo Salvini ha fatto un passo in più incontrando tutte le 12 associazioni imprenditoriali che lunedì scorso avevano protestato a Torino a sostegno del Tav e contro la Manovra: da Ance a Legacoop passando per Confindustria, Confagricoltura e Confesercenti. E il giudizio ...

Salvini : con imprese percorso comune : 13.46 "Due ore positive con imprenditori e associazioni di categoria,incontro concreto, proficuo", ha detto il ministro Salvini dopo l'incontro con le associazioni imprenditoriali al Viminale."Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia,sviluppo infrastrutture per rilancio dell'economia e del paese", ha aggiunto. "Per la prima volta il Governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell' economia e riusciamo a dialogare in ...

Ancona - appello Mogol a Salvini : 'Più controlli'-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini incontra le imprese : «Inizia percorso comune». Boccia : «Finalmente ascoltati - ora i fatti» : Al Viminale i «caffè» promessi da Matteo Salvini sono stati serviti. E per la prima ora di incontro con gli imprenditori il vicepremier leghista, affiancato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, si è limitato a riempire quattro pagine fitte di appunti. «Qui c’è materiale per le prossime tre manovre», ha scherzato. Boccia il primo a intervenire: «Infrastrutture irrinunciabili per la crescita»... ...

Salvini incontra le imprese : «Qui per ascoltare e cambiare quel che si potrà». Nodo grandi opere : Salvini ha auspicato che rinnovino le stesse richieste, come segnale forte delle priorità del mondo produttivo. A partire dalla rilevanza degli investimenti infrastrutturali.

Salvini incontra le imprese : «Qui per ascoltare e cambiare quel che si potrà». Nodo grandi opere : Al Viminale i «caffè» promessi da Matteo Salvini sono stati serviti. E per la prima ora di incontro con gli imprenditori il vicepremier leghista, affiancato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, si è limitato a riempire quattro pagine fitte di appunti. «Qui c’è materiale per le prossime tre manovre», ha scherzato. Boccia il primo a intervenire: «Infrastrutture irrinunciabili per la crescita»... ...

Corinaldo - i carabinieri correggono Conte e Salvini sul numero di biglietti venduti : "Sono 680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati" per il dj set di Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone a causa della calca scatenata dall'utilizzo dello spray al peperoncino. Lo ha detto all'Ansa il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza.VIDEO - Ancona, tragedia in discoteca, la testimone: "Tutti erano sopra di me, ero bloccata e piangevo"Ieri, 8 dicembre, ...

Francesco Storace costringe Matteo Salvini a farsi gli scongiuri : 'Te lo ricordi Gianfranco Fini?' : No, a Francesco Storace non è piaciuto quanto detto da Matteo Salvini dal palco a Roma: 'Non farò mai saltare un governo per un sondaggio'. Storace, in un intervento pubblicato su affaitaliani.it , ...

Meloni : "Subito vertice con Salvini" : ... assicura Meloni che rilancia: ''Anzi, la risposta che sto avendo al mio appello a costruire un grande movimento sovranista e conservatore dimostra che c'è tutto un mondo di centrodestra che fa parte ...

Corinaldo - la sciacallata di Laura Boldrini contro Matteo Salvini? Doppia vergogna : quando lei... : Dopo la strage di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta , Laura Boldrini non ha trovato nulla di meglio da fare che accusare Matteo Salvini , bollato come ministro poco 'serio' perché non si è recato ...

La Lega in piazza - Salvini : datemi mandato per trattare con la Ue : Roma, 9 dic., askanews, - Chiede 'unità', si rivolge ad un pubblico ben più vasto degli elettori della Lega, chiede 'il mandato a trattare con la Ue non come ministro, non come governo, ma a nome di ...