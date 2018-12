Ryan Murphy parla di Ratched | una storia horror femminista ispirata a Qualcuno volò sul

American Horror Story : le streghe di Coven torneranno - parola di Ryan Murphy : Il mondo di American Horror Story è come il maiale: non si butta via niente.Al di là di detti popolari del passato, Ryan Murphy si dimostra un abile architetto di universi strutturati capace di prendere costruire e destrutturare storie, distruggere universi, far interpretare allo stesso attore quattro o cinque ruoli diversi anche all'interno della stessa stagione. In continuo prendere e riprendere che seduce lo spettatore che ormai da ...

Nei prossimi capitoli di American Horror Story torneranno ancora le streghe di Cover parola di Ryan Murphy : La programmazione italiana di American Horror Story Apocalypse continua al mercoledì sera ma, intanto, negli Usa si continua a pensare al futuro della serie antologica FX ed è proprio Ryan Murphy ad alzare il velo su quello che succederà. Apocalypse non è di certo stato il capitolo migliore a livello di trama ma i fan hanno goduto nel rivedere la famiglia Harmon di Murder House e, soprattutto, le streghe di Coven ed è proprio di loro che il ...

Jessica Lange ritrova Ryan Murphy : sarà nel cast di The Politician : Jessica Lange torna nel mondo di Ryan Murphy. La musa dell'autore che ha contribuito a trasformare le prime stagioni di American Horror Story in un grande successo internazionale e a far spiccare il volo alla carriera di Murphy, lo accompagnerà anche nella sua produzione Netflix The Politician.The Politician sarà la prima serie tv Netflix di Ryan Murphy ma non legata al milionario accordo firmato dall'autore con la piattaforma d ...

Il figlio di Ryan Murphy ha un tumore : il papà di American Horror Story e Glee dona 10 milioni di dollari al Children’s Hospital : Il figlio di Ryan Murphy ha un tumore o, meglio, aveva. Questo si evince dal lungo messaggio che il papà di American Horror Story e Glee ha scritto sui social condividendo questi anni difficili con i suoi fan. Il suo bambino adesso ha 4 anni ma ne aveva 2 quando il suo pediatra, durante un controllo di routine, ha scoperto che il figlio aveva un tumore addominale delle dimensioni di una palla da tennis. Due anni fa, il mondo di Ryan Murphy fu ...