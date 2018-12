Russia | presidente Putin | Mosca non resti indietro in fase di trasformazione globale

Venezuela - presidente Maduro in Russia per incontro con Putin : "Le restrizioni commerciali e le sanzioni sono una cosa sbagliata" e aggiungono solo "instabilità", ha detto Erdogan in un incontro con rappresentanti dell'economia Venezuelana, facendo un chiaro ...

Tiro - Vladimir Lisin eletto Presidente della Federazione Internazionale. L’uomo più ricco di Russia batte Luciano Rossi di 4 voti : Vladimir Lisin è stato eletto Presidente della Federazione Internazionale di Tiro (ISSF). A Monaco di Baviera (Germania) l’uomo più ricco di Russia, con un patrimonio stimato di 19 miliardi di dollari, è stato eletto con un totale di 148 voti, appena quattro in più di Luciano Rossi. Il Presidente della Federazione Italiana aveva denunciato pochi giorni fa di aver ricevuto minacce di morte e oggi è infatti stato scortato dalla polizia ...

Usa - Cnn vince causa contro Trump : torna pass a Jill Acosta/ Russiagate - Presidente : "risposto a Mueller" - IlSussidiario.net : Usa, Cnn vince causa contro Trump: giornalista Jill Acosta potrà tornare a Casa Bianca in attesa processo. Russiagate, Presidente 'risposto domande Mueller'

BoRussia Dortmund - Muro Giallo a rischio squalifica : nel 'mirino' un presidente avversario : Non servono presentazioni per la tifoseria del Borussia Dortmund , passione di casa al Westfalenstadion, o Signal Iduna Park, dove la Nazionale di Lippi eliminò la Germania in semifinale ai Mondiali ...

Donald Trump - Russia e Cina intercettano le telefonate del presidente : 'Vogliono condizionare la politica' : I due Paesi, infatti, utilizzano le informazioni che ottengono dalle chiamate per gestire meglio i rapporti con il presidente americano e condizionare la politica americana . A scriverlo è il New ...

Russia-Serbia : presidente parlamento Gojkovic a terza seduta Comitato congiunto per cooperazione con Duma russa : I lavori della seduta congiunta prevedono l'esame delle relazioni interparlamentari, della cooperazione economica fra i due paesi, oltre che dei temi legati all'economia digitale e alla cooperazione ...

Russia : presidente Putin elenca obiettivi prioritari per economia nazionale : Mosca, 16 ott 11:27 - , Agenzia Nova, - L'aumento dei tassi di crescita dei salari e l'incremento del reddito reale costituiscono degli obiettivi sistemici per l'economia russa.... , Rum,