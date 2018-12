Russia | nel 2018 sono state prese più tangenti

Lavrov : la Russia non interferirà nella guerra commerciale tra USA e Cina - : La Russia non intende intromettersi, spalleggiando un piuttosto che l'altra parte, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergey ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Crisi Russia-Ucraina - gli Usa pronti a inviare una nave da guerra nel Mar Nero : La Cnn, citando tre dirigenti Usa, ha riferito che gli Stati Uniti stanno facendo i preparativi necessari per inviare una nave da guerra nel Mar Nero, sullo sfondo delle tensioni tra Mosca e Kiev. ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : Italia quarta nel team relay. La Russia beffa la Germania : Si è conclusa con il primo team relay della stagione la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Whistler Mountain. Sul ghiaccio canadese proprio nell’ultima gara è arrivata la più grande sorpresa dell’intero week-end: a vincere infatti non sono i campioni olimpici tedeschi. È la Russia a centrare il colpaccio: Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko ed il sorprendente doppio Kashkin/Korshunov si ...

Hamsik : «Nel 2016 ho trattato con il BoRussia Dortmund» : L’intervista a Sport Bild Marek Hamsik ha rilasciato una lunga intervista alla Sport Bild, magazine tedesco di sport. Una delle dichiarazioni più importanti riguarda una trattativa del 2016 con il Borussia Dortnumd per il suo trasferimento in Germania. Ecco il suo racconto: «Ho avuto dei contatti con il BVB, abbiamo negoziato un contratto. Ma non è stato facile, loro volevano acquistarmi ma prima avrebbero dovuto cedere altri calciatori. ...

Europa League - Vorskla-Arsenal a Kiev : decisione Uefa dopo legge marziale nella crisi Ucraina-Russia : La partita tra FC Vorskla e Arsenal, valida per il quinto turno di Europa League, si giocherà regolarmente, ma a Kiev all'Olimpiyskiy Stadium e non al Butovsky Vorskla Stadium di Poltava, una delle ...

Napoli - Hamsik rivela : 'Nel 2016 a un passo dal BoRussia Dortmund ma...' : Marek Hamsik , centrocampista e capitano del Napoli , parla a Sport Bild , rivelando che è stato a un passo dal Borussia Dortmund : 'Sono quasi stato vicino al Borussia, e ho negoziato con il club, è vero. Ma le trattative non erano così facili. Mi era stato ...

BoRussia Dortmund - attacco al pullman nel 2017 : 14 anni al responsabile : E' stato condannato a 14 anni di prigione l'attentatore che fece scoppiare tre bombe davanti al bus della squadra del Borussia-Dortmund, l'11 aprile del 2017, prima di una partita di Champions League ...

Scontro Russia-Ucraina nel Mar Nero - Ue valuta nuove sanzioni a Mosca - : L'Europa invita le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche alla possibilità di aggiungere persone o entità alla lista nera. Ancora scambi di accuse tra i ...

Tensione Russia-Ucraina - le immagini dello scontro navale nel Mar Nero - : Le immagini mostrano l'episodio al centro delle tensioni fra Mosca e Kiev. Un rimorchiatore ucraino ha cercato di attraversare lo stretto di Kerch, ma secondo i russi non aveva l'autorizzazione ed è ...

Russia - Salvini : nel 2018 sanzioni non risolvono problemi : Roma, 26 nov., askanews, - 'Io sto con il diritto e credo che nel 2018 le sanzioni non risolvano il problema, lo acuiscono. Non ho finanziamenti russi, non ho amicizie russe, ma ritengo che sia un ...

Alta tensione tra Ucraina e Russia : nel Mar Nero catturate tre navi militari : L'Alto rappresentante della politica estera Ue, Federica Mogherini , ha chiesto alla Russia di allentare la tensione e di ripristinare la libertà di circolazione nello stretto. La situazione ad Azov, ...