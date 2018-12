Rugby – Cus Siena supera l’Arca Gualerzi Amatori | ospiti ko dopo 3 successi consecutivi

Rugby - Pro14 2018-2019 : Ospreys-Zebre 43-0. Partita mai in discussione in Galles - bianconeri spazzati via : Terza sconfitta consecutiva, nelle ultime due gare in trasferta zero punti segnati: altra serata orribile per le Zebre, che nella decima giornata del Pro 14 di Rugby escono sconfitte dalla trasferta in Galles per 43-0 per mano degli Ospreys. Franchigia italiana sempre sul fondo della graduatoria della Conference A con 15 punti. La compagine italiana resiste per metà della prima frazione, poi capitola al 24′, quando una meta tecnica porta ...