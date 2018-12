Roma | un presente patetico e un futuro triste

Roma presenterà a Bruxelles nuova legge di bilancio - : Martedì, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro , Euro gruppo, ha raccomandato all'Italia di adottare le misure necessarie per allineare il bilancio per il 2019 al ...

Roma - CASAMONICA : ABBATTUTE 8 VILLE SFARZOSE/ Anche il Premier Conte presente "Quanto lusso" - IlSussidiario.net : ROMA, sgomberate 8 VILLE del clan CASAMONICA, blitz col Sindaco Virginia Raggi. Saranno demolite, in azione 600 agenti: trovati droga, affreschi e tigri.

Roma : Malagò presente a inaugurazione nuovo campo Acqua Acetosa : Roma – Il presidente del Coni, Giovanni Malago’, insieme al segretario generale, Carlo Mornati, hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione del campo 3 del Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ all’Acqua Acetosa a Roma. L’impianto ha ospitato, per l’occasione, l’amichevole della Nazionale Under 18 di calcio, che ha pareggiato 3-3 contro la Repubblica Ceca. Il calcio ...

Atac - un referendum sul presente di Roma e il futuro del Paese : Domenica nella Capitale si vota sulla messa a gara del trasporto pubblico. Un tema vitale per i cittadini, un quesito ignorato dalla amministrazione grillina, dopo tanti proclami sulla democrazia diretta. Ecco perché invece recarsi alle urne è importante, non solo per i Romani

Grande successo per il Roma Champions Day a Capannelle : Presente anche Lester Piggot : Roma – È stata una Grande giornata dedicata all’ippica quella che Domenica 4 novembre ha animato l’Ippodromo Capannelle, tornato al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico con il Roma Champions Day. Malgrado una giornata non particolarmente propizia dal punto di vista atmosferico, l’evento organizzato da Hippo Group Roma ha richiamato a Capannelle una nutrita schiera di appassionati, a conferma della Grande concentrazione di ...

Roma - il giudice multa Dzeko per simulazione. Il club presenterà ricorso : Il giudice sportivo ha sanzionato Edin Dzeko per aver simulato un intervento falloso in area durante la partita contro il Napoli : era il 10' del primo tempo quando l'attaccante si sarebbe lasciato ...

La Roma tra presente e futuro : Tra presente e futuro. Come sempre. Come in ogni società ambiziosa. Da una parte l’immediato, o se preferite, il futuro prossimo. Molto prossimo. Infatti è iniziata la settimana che traghetterà la Roma vero uno degli snodi cruciali della stagione. Dall’altra la programmazione della squadra che sarà, con il tentativo naturalmente di migliorarla. Ma andiamo per ordine. Partiamo con il presente. I giallorossi sono attesi da sei partite ...

La Liguria sarà presente al villaggio Coldiretti a Roma : Genova. Non poteva mancare la Liguria al villaggio Coldiretti, che da questo venerdì aprirà le porte nel cuore della Capitale per mostrare la grande bellezza delle mille campagne italiane su una ...