Roma | ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti | denunciato

(Di domenica 9 dicembre 2018) Finito con l’autodidei. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima allae poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare soccorsi. Subito allertato il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina che, giunto sul posto, ha rilevato un danno di lieve entità, una piccola scalfittura sul primo gradino, oltre ai segni di frenata. Il ragazzo, risultato positivo all’alcol test con un valore superiore a 1.5, è statoper guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno proceduto quindi al ritiro della patente e al sequestro dell’auto.L'articolo, ...