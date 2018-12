Roma | squadra in ritiro dopo il pari con il Cagliari | Di Francesco però non rischia la

Crisi Roma - squadra in ritiro : 'In ritiro a tempo indeterminato'. Pugno duro della Roma nei confronti della squadra, reduce dal pari di Cagliari. Da questa mattina, e per la seconda volta in stagione, la 1/a dopo il ko col Bologna ...

Roma - Di Francesco : “Questa squadra sta crescendo. Manolas è in dubbio e sul Var…” : Roma DI Francesco – Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita esterna contro il Cagliari. Di Francesco ha parlato inizialmente della partita: “Il Cagliari può essere l’opportunità per fare il salto mentale. Con l’Inter abbiamo avuto una grande reazione mentale ma certe partite si devono andare a chiudere. Io partite […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Questa squadra ...

Roma - squadra B come la Juve : un ex per la panchina : Carmine Gautieri per la panchina della Roma . No, non al posto di Eusebio Di Francesco, ma come guida della Roma Under 23: come scrive la Gazzetta dello Sport , la dirigenza giallorossa vuole costruire la squadra B, come la Juve, e affidarla all'ex Pisa e Lanciano.

Roma - reazione d’orgoglio contro l’Inter : i nerazzurri scappano ma la squadra di Di Francesco non muore mai [FOTO e VIDEO] : 1/49 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Inter - rigore netto non fischiato alla squadra di Di Francesco [FOTO] : Roma-Inter rigore – Si sta giocando il posticipo della domenica valido per la 14^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma ed Inter. Partita emozionante nei primi 45 minuti, nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Keita che non si ferma più, per Di Francesco occasione sui piedi di Kolarov su punizione, Handanovic strepitoso. Ma la Roma può recriminare manca un rigore netto non fischiato ai giallorossi, proteste ...

Roma - Di Francesco : 'Voglio una squadra con il sangue agli occhi. Schick deve dare qualcosa in più' : Eusebio Di Francesco si trova davanti Luciano Spalletti: una partita determinante per il suo futuro. Il tecnico della Roma dopo gli insuccessi di inizio stagione, punta il dito sull'aspetto mentale: '...

Inter - Spalletti : ''Bello tornare a Roma. Padre Lautaro? Crea danno anche a squadra'' : MILANO - Eccolo Luciano Spalletti. E' apparentemente rilassato, ma dentro ribolle ancora per la sconfitta contro il Tottenham in Champions . E ora la Roma. Con quale stato d'animo torna a Roma? 'Con ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Roma - altro stop per la squadra giallorossa : uomini contati per Di Francesco : L’emergenza infortuni in casa Roma è ormai a livelli altissimi, dopo i tre infortuni negli ultimi quattro giorni. Domani si conosceranno le condizioni di Dzeko ed El Shaarawy, bloccati rispettivamente da lesioni al flessore. Oggi solo fisioterapia per gli ultimi due acciaccati in ordine di tempo e per Pellegrini. Non ci saranno contro l’Inter, come non ci sarà neanche De Rossi. Ma nelle ultime ore è sopraggiunto ...

Roma - sconfitta indolore ma preoccupano le condizioni della squadra : domenica c’è l’Inter : La Roma ha guadagnato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League prima ancora di scendere in campo contro il Real Madrid. Il tutto grazie alla vittoria nel gelo di Mosca da parte del Plzen, che ha rimontato il CSKA e ha riaperto i giochi per la corsa al terzo posto. Se quindi la sconfitta contro il Blancos risulta quasi totalmente indolore da un punto di vista strettamente legato al risultato in sé, ciò che preoccupa è la ...

Roma da psicoanalisi - crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...