Roma | Spelacchio è tornato e questa volta è anche parlante Acceso l’albero di Natale in

Spelacchio addio - acceso l'albero di Natale di Roma. Ed è bellissimo : C'è anche Beppe Grillo con Virginia Raggi, insieme a tante persone accorse a piazza Venezia per l'accensione del tradizionale albero di Natale del Campidoglio. Dimenticato Spelacchio - l'idolo dei romani nel Natale 2017 - scongiurato Spezzacchio - per via dei rami senzionati e successivamente rimontati sul tronco - l'albero sponsorizzato dal colosso delle serie tv in streaming Netflix si è acceso in tutto il suo splendore nel cuore ...

Spelacchio - gli attori di Stranger Things ai Romani : “Abbiamo una sorpresa per voi - un regalo dal Sottosopra” : Netflix ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un messaggio degli attori di Stranger Things, la serie fantascientifica che ha riscosso un grande successo planetario e che dovrebbe tornare con la terza stagione nell’estate 2019, diretto ai romani: “Abbiamo un regalo per voi, una sorpresa dal Sottosopra – dice Caleb McLaughlin, Lucas nel film – le luci natalizie, che potrebbero attirare il Demogorgon”. Video ...

Roma - arriva l’albero di Natale ma è polemica : “Dopo Spelacchio ecco Spezzacchio” : Dopo Spelacchio è arrivato Spezzacchio. Per l’abero di Natale di Roma non c’è pace e l’ironia social si è nuovamente abbattuta sull’abete arrivato nella notte a piazza Venezia. Alto più di 20 metri sarà addobbato con 60.000 luci led a basso consumo energetico e 500 sfere colorate. L’abete naturale proviene da Cittiglio, in provincia di Varese. Come da tradizione sarà acceso dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi l’8 ...

Spelacchio diventa Spezzacchio. Roma ha il suo nuovo albero di Natale : L'albero di Natale di Roma non è ancora stato presentato alla cittadinanza (accadrà l'8 dicembre) e già esplodono le polemiche. Dopo il caso dell'anno scorso del povero abete semispoglio ribattezzato dai Romani Spelacchio, quest'anno il nuovo albero di piazza Venezia, sponsorizzato da Netflix (che ha sborsato 376 mila di euro), e' divenuto oggetto di critiche e ironie sui social ancor ...

