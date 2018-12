Roma | infermiere a giudizio | abusò di una 19enne disabile | tradito dalle foto sul telefono

Roma - 'Sono allergica al farmaco' : glielo danno e muore - medico e infermiere a processo : Una vera e propria tragedia causata molto probabilmente da quella che è la cosiddetta malasanità. Un grave episodio che ha provocato la morte di una donna, deceduta nel giro di pochi minuti, si è verificato a Roma, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re. La paziente, infatti, giunta in ospedale, nel momento in cui le stavano per somministrare un farmaco aveva chiaramente spiegato di essere allergica. Nonostante questo, però, un medico ...