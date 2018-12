Roma | in auto sulle scale di Trinità dei Monti | denunciato Positivo all' alcol

Roma - ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

Roma - ubriaco 27enne finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

Si getta con l'automobile dalla scala di Trinità dei Monti a Roma : denunciato 27enne : Ha perso il controllo della sua auto ed è finito giù per qualche gradino sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L'incidente spettacolare è avvenuto stamattina intorno alle 6.30 in cima alla scalinata. A notare la scena degli agenti della polizia locale che avevano preso servizio a piazza di Spagna. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era ...

La Lega in piazza a Roma con Salvini Treno - auto e bus per 500 comaschi : Sono partiti con il Treno speciale da Milano , con carrozze riservate, , con i bus organizzati e alcuni in auto. Tutti con direzione Roma, piazza del Popolo. Cinquecento i comaschi che si sono ...

Fantacalcio - Cagliari-Roma : è gol di Kolarov e non autogol di Cerri : La Lega si è espressa: il gol in Cagliari " Roma è tutto di Aleksandar Kolarov. Il serbo, che ha segnato al minuto 41 del primo tempo, ha potuto beneficiare della deviazione decisiva con la spalla di ...

Roma. Autobus della linea 700 dell’Atac distrutto dalle fiamme sulla Pontina : Grande spavento per un autista di un bus della linea 700 dell’Atac di Roma. Il mezzo è andato a fuoco

Roma - Mulè - Fi - : Ecotassa su auto? L'ultima castroneria del M5s - Romait - : Continuano a dire: aspettiamo l'analisi costi-benefici, quella sarà la scienza esatta che ci dirà se conviene fare l'opera. Ma il capo degli esperti nominati da Toninelli ha detto: l'analisi è tutt'...

Milano - contRomano in autostrada su un furgone rubato : si schianta contro un altro mezzo e viene arrestato : Guidava un furgone rubato l'uomo che ha percorso contromano 15 chilometri di autostrada A1 fermandosi solo dopo un frontale contro un altro mezzo. Dietro di lui una pattuglia di carabinieri, che ...

Auto - il governo avvia la retRomarcia sull'ecotassa : Roma, 6 dic., askanews, - Si profila la retromarcia del governo sul bonus malus per l'acquisto delle Auto. E' l'effetto della valanga di critiche sulla norma inserita in legge di bilancio alla Camera. ...

Roma. In in viale Manzoni autobus investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Vigilantes rubavano dalle biglietterie automatiche dell'Atac : 11 arresti a Roma : Gli indagati riuscivano a portarsi a casa ogni giorno dai 250 ai 500 euro a testa. Il video della Guardia di Finanza

Roma - rubavano da casse automatiche Atac : arrestati 11 vigilantes : Roma, 5 dic., askanews, - Undici vigilantes sono finiti agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa, a vario titolo, di peculato e simulazione di reato ai danni dell'Atac. Per altri due è stato ...

Roma : Fiamme Gialle sgominano enorme frode fiscale auto - 7 in manette : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Parallelamente, si e’ proceduto al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore di 14 milioni di euro, riconducibili agli indagati. Lo ...

Roma : nascondeva droga dietro bocchetta aria condizionata auto - arrestato : Roma – Apertura elettronica, dietro le bocchette dell’aria condizionata, per nascondere una busta di cellophone con all’interno dosi di cocaina e di marijuana. Questo e’ quanto hanno scoperto, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e’ un 41enne Romano, gia’ noto ...