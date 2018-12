Roma | giallorossi in ritiro a Trigoria almeno fino alla partita contro il Plzen

Cagliari-Roma 2-2 - Ionita e Sau riprendono i giallorossi : CAGLIARI - Roma sprecona a Cagliari. Avanti 0-2 fino a 5' dalla fine i giallorossi si fanno riprendere da un Cagliari ridotto in 9 per le espulsioni di Ceppitelli e Srna. La Roma era passata in ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Roma 2-2 - pareggio amaro per i giallorossi alla Sardegna Arena : Un pari (2-2) decisamente amaro per la Roma di Eusebio Di Francesco nel match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi avanti di due gol si sono fatti raggiungere dai rossoblu, alla Sardegna Arena, nonostante i sardi abbiano concluso la loro partita 9 contro 11 per le espulsioni di Ceppitelli e di Srna. I capitolini erano andati a segno con Cristante al 14′ e Kolarov al 41′ ma poi Ionita e ...

Serie A - Cagliari-Roma 2-2 : i giallorossi buttano altri due punti : La Roma si suicida nel fortino del Cagliari , unica squadra ancora imbattuta in casa insieme con Napoli e Juventus , e getta al vento altri due punti che rischiano di compromettere il cammino verso la ...

Cagliari-Roma 2-2. I giallorossi in 10 minuti di follia buttano via 3 punti : Rocambolesco pareggio a Cagliari. La Roma getta via tre punti. Ancora uno stop incredibile ed inatteso. La Roma alla Sardegna

Cagliari-Roma LIVE : giallorossi in controllo [VIDEO] : 65′ – Esce Padoin ed entra Pajac: Maran vuole più spinta sulla sinistra. 63′ – Incontenibile Kolarov! Dopo una progressione nella metà campo avversaria costringe Faragò a fargli fallo. 61′ – Zaniolo! Sulla ripartenza conseguente il centrocampista della Roma impegna severamente Cragno, costretto al tuffo e alla deviazione in corner. 61′ – Farias! Altro tiro da fuori: stavolta Olsen ...

Cagliari-Roma LIVE - gol di Cristante : giallorossi in vantaggio [VIDEO] : 20′ – Cristante! Il Cagliari in difficoltà sui centrocampisti della Roma: stavolta calcia ancora dalla distanza e il pallone sibila sul palo alla sinistra di Cragno. 16′ – Under! Roma vicina al raddoppio! Azione sulla sinistra e cross per Schick, anticipato da Klavan: poi Kluivert riallarga sulla destra e il turco calcia al volo col mancino sfiorando il secondo palo. 14′ – Cristante! Under scappa a ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Juventus-Roma - stangata per i tifosi giallorossi : biglietti ospiti a 65 euro : stangata per i tifosi della Roma che vorranno seguire la squadra nella trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Per l'appuntamento pre-natalizio del 22 dicembre, i tifosi giallorossi ...

Roma : Zaniolo incanta - Under top. E in tribuna l'Arsenal osserva i gioielli giallorossi... : Se Francesco Totti , nella notte in cui tuona contro il mancato uso della Var, ti dice che sembri "un veterano", la notte è di quelle da ricordare. Se poi, poco prima, eri uscito prendendo la standing ...

Roma e Inter gol e spettacolo all'Olimpico : i giallorossi riprendono 2-2 i nerazzurri : L'Inter di Luciano Spalletti va avanti per ben due volte contro la Roma di Eusebio Di Francesco, con Keita e Icardi, ma viene ripreso dai gol di Under, una rete meravigliosa, e il rigore di Kolarov assegnato grazie al Var per fallo di mano di Brozovic. La partita è stata equilibrata con i nerazzurri che hanno avuto qualche chance in più per colpire e con i giallorossi che hanno anche colpito un legno con Florenzi nel primo tempo. Con questo ...

DIRETTA/ Roma-Inter - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Keita punisce i giallorossi! - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA Roma Inter streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo per la 14giornata di Serie A.

Roma-Inter - grande gol di Under : i giallorossi impattano sull’1-1 [VIDEO] : Roma-Inter, Under ha impattato sull’1-1 con un sinistro spettacolare che ha battuto Handanovic: partita molto bella all’Olimpico Roma-Inter, gran bella partita all’Olimpico, tra polemiche e super gol. Under ha risposto al gol di Keita, con un sinistro splendido che ha superato Handanovic, il quale è rimasto impassibile di fronte alla bomba del turco dalla distanza. Under ha effettuato la sua consueta azione dalla corsia ...

Roma-Inter - Samuel : 'Giallorossi irregolari - la squadra di Spalletti è più avanti. Ma la Juve è ancora lontana' : "La Roma fa un po' fatica, è irregolare, a volte inspiegabile - ha spiegato l'ex difensore a La Gazzetta dello Sport - Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta: mi ...

Juve store a Roma - l'account inglese dei giallorossi : 'Non c'è bisogno di vederlo' : E se l'ironia nel marketing della comunicazione è fondamentale, di ciò ne ha fatto un credo la Roma, in particolare con il suo account Twitter in lingua inglese, famoso ormai in tutto il mondo. L'...