Roma | da Trigoria arriva la fiducia a Di Francesco

Roma - giallorossi in ritiro a Trigoria almeno fino alla partita contro il Plzen : Decisioni più drastiche magari verranno prese in futuro. Per il momento, però, per la Roma è arrivata la prima conseguenza dello sciagurato epilogo della partita contro il cagliari. Tutti in ritiro a ...

Infortunio Pellegrini - clamoroso a Trigoria : ricaduta per il centrocampista della Roma : Infortunio Pellegrini – Stamattina la notizia positiva del rientro in gruppo di Pellegrini, verso ora di pranzo il dietrofront: il centrocampista della Roma si è fermato nuovamente dopo il problema muscolare accusato al “Friuli” in occasione della sconfitta della Roma contro l’Udinese. Il dolore avvertito in allenamento si riferisce al solito flessore e, per questo motivo, si teme una ricaduta. Le sue condizioni ...

Roma - incredibile a Trigoria : stop in allenamento per un altro calciatore : In casa Roma, l’emergenza infortuni è ormai acclarata, soprattutto dopo aver perso in 4 giorni tre titolari come El Shaarawy, Pellegrini e Dzeko. Queste tre defezioni sono state parzialmente compensate dalla ritrovata disponibilità di Pastore e Perotti i quali, però, mancando da diverso tempo, non possono essere già pronti per scendere in campo dall’inizio. Nelle ultime ora, invece, l’ennesimo problema che priverebbe Di ...

Roma - tanti - troppi - infortuni muscolari : Altra stagione nera a Trigoria : Più che un'emergenza, si tratta di un'ecatombe. Difficile trovare un termine diverso per riassumere quanto sta accadendo a livello d'infortuni nella Roma. Anche Di Francesco, nel post-gara contro il ...

Rugani-Roma - l'agente avvistato a Trigoria. E Manolas... : La Juve, come spiega il Corriere dello Sport , non mollerà Rugani facilmente, considerandolo uno dei volti del futuro, ma questa situazione non convince più del tutto iil difensore. Ieri, intanto, il procuratore Davide Torchia è apparso a ...

Finn Balor e Alexa Bliss in visita a Trigoria : le star WWE incontrano i calciatori della Roma [GALLERY e VIDEO] : Finn Balor e Alexa Bliss, due fra le stelle WWE che quest’oggi performeranno a Roma, hanno fatto visita al centro sportivo di Trigoria facendo la conoscenza dei calciatori dell’ AS Roma Le Superstar della WWE stasera daranno spettacolo con un incredibile live show al Palalottomatica, ma prima dello show hanno fatto visita ad un campo d’eccezione: quello di Trigoria, dove si allena l’AS Roma. A fare gli onori di casa non ...

Roma - la WWE a Trigoria : Dzeko accoglie Bliss e Balor : I wrestler giocano a calcio a Trigoria: rigore perfetto di Finn Balor, battuta Alexa Bliss! ATMOSFERA - A Trigoria erano già passati altri campioni del mondo del wrestling WWE, gli ultimi erano stati ...

Ünder resterà a Trigoria : adesso si prenda la Roma : Leggi l'articolo integrale sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Carica Nzonzi Roma, Malcom si pente

Roma - Ultimo in visita a Trigoria : abbracci e sorrisi con Totti - De Rossi e Florenzi : La vittoria contro il Cska Mosca ha contribuito a scacciare la crisi a Trigoria e a rasserenare gli animi di tecnico e calciatori. Ed è stato proprio Eusebio Di Francesco a dare il via libera alla ...

Roma - a Trigoria prove anti Spal - ma Di Francesco ha il gruppo decimato : Di lui ha parlato a Rete Sport anche il mental coach Daniele Popolizio, che lo ha seguito per un anno: 'Quando cambia un po' il vento intorno ad un atleta aumentano statisticamente gli infortuni di ...

Roma - a Trigoria la visita della nuotatrice Simona Quadarella. FOTO : La nuotatrice Romana e Romanista Simona Quadarella, vincitrice di tre ori agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e 1500 stile libero, è stata ospite della Roma a Trigoria, dove ha incontrato ...