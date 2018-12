River Plate-Boca Juniors 3-1 | i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la

oasport

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ilha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. Ihanno vinto la partita del secolo, ilargentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita si è rivelata estremamente vibrante ed emozionante, i colpi di scena si sono susseguiti senza sosta e alla fine l’hanno spuntata i biancorossi che hanno vinto per 3-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90′). La compagine di Buenos Aires si assicura così anche la possibilità di partecipare al Mondiale per Club in programma la prossima settimana negli Emirati Arabi Uniti, i ragazzi di Marcelo Gallardo cercheranno di sconfiggere il Real ...